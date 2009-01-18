Раздел: Общество
Киев: в ресторане оборудовали "липовый" обменник
Он находился в подвальном помещении.
Мошенники арендованному помещении придали антураж настоящего обменника: установили декорации, технику и завели документацию.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Одного из злоумышленников задержали, после того, как в полицию обратился один из обманутых жителей столицы. Мужчина принес в обменник $45 тыс., тогда мошенник забирал деньги и ушел в другое помещение, а затем сбежал через черный выход.
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Злоумышленника поймали с поличным, у него изъяли технику и сувенирные деньги. Других фигурантов мошеннической схемы ищут правоохранители.
Мошенники арендованному помещении придали антураж настоящего обменника: установили декорации, технику и завели документацию.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Одного из злоумышленников задержали, после того, как в полицию обратился один из обманутых жителей столицы. Мужчина принес в обменник $45 тыс., тогда мошенник забирал деньги и ушел в другое помещение, а затем сбежал через черный выход.
Читайте также: В Киеве расстреляли собак: новые подробности ЧП
Злоумышленника поймали с поличным, у него изъяли технику и сувенирные деньги. Других фигурантов мошеннической схемы ищут правоохранители.
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