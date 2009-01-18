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Раздел: Общество  
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Киев: в ресторане оборудовали "липовый" обменник

Киев: в ресторане оборудовали "липовый" обменникОн находился в подвальном помещении.

Мошенники арендованному помещении придали антураж настоящего обменника: установили декорации, технику и завели документацию.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

Одного из злоумышленников задержали, после того, как в полицию обратился один из обманутых жителей столицы. Мужчина принес в обменник $45 тыс., тогда мошенник забирал деньги и ушел в другое помещение, а затем сбежал через черный выход.

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Злоумышленника поймали с поличным, у него изъяли технику и сувенирные деньги. Других фигурантов мошеннической схемы ищут правоохранители.
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 Теги: Киев, ЧП

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Сегодня, 21:52 » Автор: Наталия Невская
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