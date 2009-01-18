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Раздел: Общество  
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В Украине объявлено штормовое предупреждение

В Украине объявлено штормовое предупреждениеБудет ветрено.

В среду, 24 января, в Украине объявили штормовое предупреждение из-за сильных ветров в южных и восточных областях, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометеоцентра.

Кроме того синоптики предупреждают о сильной гололедице на дорогах страны.

В Запорожской и Херсонской областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Также в Карпатах ожидается туман, видимость 200-500 м.

В восточных, Запорожской и Херсонской областях днем небольшой снег, местами метели. На остальной территории без осадков.

Ветер северный с переходом в западных и северных областях на южный, 5-10 м/с.

Температура днем -5… -10 градусов, в большинстве западных областей и на крайнем юге страны 0… -5 градусов.

В Киеве будет без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура -6... -8 градусов.

Во Львове также сухо. На дорогах местами гололедица. Воздух прогреется до 0... -2 градусов.

В Одессе без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура -2... -4 градуса.

В Днепре сухо, также гололедица. Температура -8... -10 градусов.

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В Харькове без осадков. На дорогах местами скользко. Температура -7...-9 градусов.

В Карпатах без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура -3...-8 градусов.
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 Теги: штормовое предупреждение, Украина

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Сегодня, 09:53 » Автор: Анна Мартынова
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