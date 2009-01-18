» » «Новые технологии»: Сеть взволновало фото из оккупированного Донбасса
Раздел: Общество  
0

«Новые технологии»: Сеть взволновало фото из оккупированного Донбасса

«Новые технологии»: Сеть взволновало фото из оккупированного ДонбассаВ Донецке проблемы со связью.

В сети показали "технологии", которые процветают в Донецке после прихода российских оккупантов. Людям приходится изощряться для того, чтобы просто поговорить по телефону, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

Фото опубликовал журналист Денис Казанский в Twitter.

Читайте также: Патриотические фото из оккупированного Донецка "взорвали" Сеть

"Донецк, XXI век. На фото современный "переговорный пункт" - мост над железной дорогой, на котором ловит мобильная связь. Чтобы поговорить с родными, необходимо подняться на возвышенность. Внизу связи нет", - сообщил он.

«Новые технологии»: Сеть взволновало фото из оккупированного Донбасса
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Донбасс, фото

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:24 » Автор: Анна Мартынова
     56
     0

Похожие новости по теме

В Сети появились свежие фото оккупированного Донецка В Сети появились свежие фото оккупированного Донецка

Из Донецка уходит бизнес.

В Сети появились свежие фото оккупированного Донецка В Сети появились свежие фото оккупированного Донецка

Как сейчас выглядит пассажирское депо.

Патриотические фото из оккупированного Донецка Патриотические фото из оккупированного Донецка "взорвали" Сеть

В Донецке появились проукраинские надписи.

Патриотические фото из оккупированного Первомайска Патриотические фото из оккупированного Первомайска "взорвали" Сеть

На оккупированном Донбассе ко Дню Независимости расклеили патриотические листовки.

Патриотические фото из оккупированного Донецка Патриотические фото из оккупированного Донецка "взорвали" Сеть

В Донецке появились новые проукраинские надписи на стенах.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх