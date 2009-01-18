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«Новые технологии»: Сеть взволновало фото из оккупированного Донбасса
В Донецке проблемы со связью.
В сети показали "технологии", которые процветают в Донецке после прихода российских оккупантов. Людям приходится изощряться для того, чтобы просто поговорить по телефону, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Фото опубликовал журналист Денис Казанский в Twitter.
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"Донецк, XXI век. На фото современный "переговорный пункт" - мост над железной дорогой, на котором ловит мобильная связь. Чтобы поговорить с родными, необходимо подняться на возвышенность. Внизу связи нет", - сообщил он.
В сети показали "технологии", которые процветают в Донецке после прихода российских оккупантов. Людям приходится изощряться для того, чтобы просто поговорить по телефону, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Фото опубликовал журналист Денис Казанский в Twitter.
Читайте также: Патриотические фото из оккупированного Донецка "взорвали" Сеть
"Донецк, XXI век. На фото современный "переговорный пункт" - мост над железной дорогой, на котором ловит мобильная связь. Чтобы поговорить с родными, необходимо подняться на возвышенность. Внизу связи нет", - сообщил он.
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