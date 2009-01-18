Раздел: Общество
В киевской школе разгорелся нешуточный скандал
Причина - в российской пропаганде.
В Киеве разгорелся скандал из-за того, что в одну из школ столицы почта доставила пропагандистский журнал под названием «Русская школа». Главным редактором скандального журнала оказался экс-депутат из Севастополя.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hyser.com.ua.
В Киеве разгорелся скандал из-за того, что в одну из школ столицы почта доставила пропагандистский журнал под названием «Русская школа».
Об этом в Facebook сообщил директор киевской СОШ №148 Сергей Горбачев.
«Какого черта в украинскую школу «Укрпошта» приносит эту «русскомирскую» макулатуру, на которую, конечно, мы не подписывались?» — возмутился директор в Facebook.
Судя по опубликованным фотографиям, журнал «Русская школа» издает Всеукраинская гражданская организация.
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По словам директора, журнал не несет никакой пользы для образовательного учреждения, поскольку в нем опубликованы преимущественно «какие-то текстовые «простыни» российских деятелей позапрошлого столетия».
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По словам директора, главным редактором журнала оказался бывший депутат из Севастополя Александр Кондряков.
В Киеве разгорелся скандал из-за того, что в одну из школ столицы почта доставила пропагандистский журнал под названием «Русская школа». Главным редактором скандального журнала оказался экс-депутат из Севастополя.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hyser.com.ua.
В Киеве разгорелся скандал из-за того, что в одну из школ столицы почта доставила пропагандистский журнал под названием «Русская школа».
Об этом в Facebook сообщил директор киевской СОШ №148 Сергей Горбачев.
«Какого черта в украинскую школу «Укрпошта» приносит эту «русскомирскую» макулатуру, на которую, конечно, мы не подписывались?» — возмутился директор в Facebook.
Судя по опубликованным фотографиям, журнал «Русская школа» издает Всеукраинская гражданская организация.
Читайте также: Под Киевом мощный взрыв разрушил четыре квартиры: есть жертва и травмированные
По словам директора, журнал не несет никакой пользы для образовательного учреждения, поскольку в нем опубликованы преимущественно «какие-то текстовые «простыни» российских деятелей позапрошлого столетия».
Читайте также: Такого еще не было: в Киеве два "героя" парковки устроили ЧП
По словам директора, главным редактором журнала оказался бывший депутат из Севастополя Александр Кондряков.
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