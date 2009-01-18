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В киевской школе разгорелся нешуточный скандал

В киевской школе разгорелся нешуточный скандалПричина - в российской пропаганде.

В Киеве разгорелся скандал из-за того, что в одну из школ столицы почта доставила пропагандистский журнал под названием «Русская школа». Главным редактором скандального журнала оказался экс-депутат из Севастополя.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hyser.com.ua.

В Киеве разгорелся скандал из-за того, что в одну из школ столицы почта доставила пропагандистский журнал под названием «Русская школа».

Об этом в Facebook сообщил директор киевской СОШ №148 Сергей Горбачев.

«Какого черта в украинскую школу «Укрпошта» приносит эту «русскомирскую» макулатуру, на которую, конечно, мы не подписывались?» — возмутился директор в Facebook.

Судя по опубликованным фотографиям, журнал «Русская школа» издает Всеукраинская гражданская организация.

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По словам директора, журнал не несет никакой пользы для образовательного учреждения, поскольку в нем опубликованы преимущественно «какие-то текстовые «простыни» российских деятелей позапрошлого столетия».

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По словам директора, главным редактором журнала оказался бывший депутат из Севастополя Александр Кондряков.
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 Теги: Киев

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Сегодня, 21:58 » Автор: Наталия Невская
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