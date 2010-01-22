Раздел: Общество
Украинцам напомнили, какие прививки должны делать взрослые
Необходимо сделать прививку от дифтерии.
Каждый взрослый украинец должен раз в 10 лет прививаться от дифтерии и столбняка, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Для этого следует убедиться в отсутствии противопоказаний и подписать согласие на прививки. Препараты в амбулаториях есть, и они бесплатные. Относительно других заболеваний медики советуют уточнять все индивидуально.
Так, после достижения 30 лет вакцинация от кори уже не осуществляется. "Ничего, не переживайте", - успокаивает таких пациентов семейный врач Евгений Григанич.
Объяснить такое возрастное ограничение медики не могут, но подчеркивают, что эффективными являются прежде всего прививки, сделанные в детстве.
"Хотим, чтобы в первую очередь были привиты дети, чтобы таких детей было много и чтобы они сохраняли коллективный иммунитет", - пояснила эксперт по детским инфекционным болезням Вера Олейник.
А вот с другими инфекциями врачи рекомендуют быть внимательными– в МОЗ советуют не забывать и о прививках за свой счет.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
"У нас рекомендованные вакцинации против гриппа – государство не обеспечивает бесплатно. И от пневмококковой инфекции, против менингококковой также государство не обеспечивает. Люди сами могут купить вакцину", - пояснила главный внештатный инфекционист министерства Ольга Голубовская.
Каждый взрослый украинец должен раз в 10 лет прививаться от дифтерии и столбняка, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Для этого следует убедиться в отсутствии противопоказаний и подписать согласие на прививки. Препараты в амбулаториях есть, и они бесплатные. Относительно других заболеваний медики советуют уточнять все индивидуально.
Так, после достижения 30 лет вакцинация от кори уже не осуществляется. "Ничего, не переживайте", - успокаивает таких пациентов семейный врач Евгений Григанич.
Объяснить такое возрастное ограничение медики не могут, но подчеркивают, что эффективными являются прежде всего прививки, сделанные в детстве.
"Хотим, чтобы в первую очередь были привиты дети, чтобы таких детей было много и чтобы они сохраняли коллективный иммунитет", - пояснила эксперт по детским инфекционным болезням Вера Олейник.
А вот с другими инфекциями врачи рекомендуют быть внимательными– в МОЗ советуют не забывать и о прививках за свой счет.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
"У нас рекомендованные вакцинации против гриппа – государство не обеспечивает бесплатно. И от пневмококковой инфекции, против менингококковой также государство не обеспечивает. Люди сами могут купить вакцину", - пояснила главный внештатный инфекционист министерства Ольга Голубовская.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
679
0
Оставьте свой комментарий