Раздел: Общество
Портрет Путина из гильз показали в Нью-Йорке
Работа украинских художников.
На международной выставке фотографий "Пять ужасов войны" в Нью-Йорке выставлена картина украинских художников Дарьи Марченко и Даниэля Грина "Лицо войны" - портрет президента России Владимира Путина из гильз, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Картина была создана в ответ на развязанную Россией в 2014 году войну в Украине.
Для изготовления картины были использованы масляные и акриловые краски, гильзы (более 5000 единиц): калибры 5,45 и 7,62 ( АК, СВД 7.62, Пулемет Калашникова 7.62, АГС, ПМ 9мм., Пулемет Утес 12.7 мм., ПКВТ.
Все гильзы были собраны в зоне АТО на Донбассе.
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Один из авторов Даниэль Грин рассказал, что несколько его друзей погибли во время боев. "Я готов умереть за свою страну, но я не готов убивать за свою страну", - сказал он.
"Культура - это большее оружие, чем пулемет", - заверил художник.
На международной выставке фотографий "Пять ужасов войны" в Нью-Йорке выставлена картина украинских художников Дарьи Марченко и Даниэля Грина "Лицо войны" - портрет президента России Владимира Путина из гильз, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Картина была создана в ответ на развязанную Россией в 2014 году войну в Украине.
Для изготовления картины были использованы масляные и акриловые краски, гильзы (более 5000 единиц): калибры 5,45 и 7,62 ( АК, СВД 7.62, Пулемет Калашникова 7.62, АГС, ПМ 9мм., Пулемет Утес 12.7 мм., ПКВТ.
Все гильзы были собраны в зоне АТО на Донбассе.
Читайте также: Сеть сходит с ума от новой оптической иллюзии
Один из авторов Даниэль Грин рассказал, что несколько его друзей погибли во время боев. "Я готов умереть за свою страну, но я не готов убивать за свою страну", - сказал он.
"Культура - это большее оружие, чем пулемет", - заверил художник.
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