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Раздел: Общество  
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Киевлянам сообщили, когда передавать показания счетчиков газа

Киевлянам сообщили, когда передавать показания счетчиков газаВ ПАО «Киевгаз» сообщили, как и в какие сроки киевлянам необходимо передать показания индивидуальных счетчиков газа.

По информации компании, абонентам, в квартирах которых установлены счетчики газа, необходимо ежемесячно по состоянию на 1 число фиксировать фактические показатели прибора учета, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Domik.ua

Передавать информацию о количестве потребленного природного топлива в газоснабжающую компанию необходимо в течение 5 дней — до пятого числа включительно.

Портал Domik.ua публикует какие способы передачи показаний счетчиков действуют в столице в 2018 году. Чтобы передать показания потребителям необходимо выбрать один из следующих способов:

на сайте компании в «личном кабинете»;
через форму обратной связи на сайте компании;
по единому номеру контактного центра ДП «КиевгазЭнерджи» (044) 495-04-05;
через ящики, установленные на газифицированных домах всех районов города;
через СМС-сообщение.

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Правила начисления стоимости топлива при несвоевременной передаче показаний счетчиков газа

Если компания не получит показания счетчиков вовремя, коммунальная квитанция на оплату газа будет начислена исходя из среднего объема потребления газа. «Данные в таком счете могут отличаться от реально потребленных за расчетный период. Обязанность потребителя передавать показания счетчиков газа предусмотрена пунктом 4 главы 4 раздела ІХ Кодекса газораспределительных систем, утвержденного постановлением НКРЭКУ от 30.09.2015 № 2494», - сообщили в пресс-службе компании.

Киевлянам сообщили, когда передавать показания счетчиков газа
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 Теги: Киев, газ

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Сегодня, 22:12 » Автор: Татьяна Ларина
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