» » Жителей Киева предупредили о скользких дорогах
Раздел: Общество  
0

Жителей Киева предупредили о скользких дорогах

Жителей Киева предупредили о скользких дорогахКиевлян предупредили о тумане и гололеде

В столице 27 января местами ожидается гололедица, в первой половине дня – туман с видимостью 200-500 м. В воскресенье на дорогах местами удержится гололедица, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

На дорогах Киева в субботу, 27 января, местами ожидается гололедица, в первой половине дня – туман с видимостью 200-500 м. Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным ведомства, в столице в воскресенье, 28 января, на дорогах местами удержится гололедица.

Читайте также: Киевлян предупредили о скользких тротуарах

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине на выходных 27 и 28 января ожидается потепление – столбики термометров будут показывать выше нуля.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, дороги

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:17 » Автор: Татьяна Ларина
     85
     0

Похожие новости по теме

Украинцам пообещали незначительное потепление Украинцам пообещали незначительное потепление

Украинские синоптики обещают небольшое ослабление морозов в субботу

Жителей Киева предупредили о гололедице Жителей Киева предупредили о гололедице

Также синоптики прогнозируют похолодание

Киевлян предупредили о резком похолодании Киевлян предупредили о резком похолодании

Оттепель сменится пронзительным холодом – морозом ниже 10 градусов и порывами ветра.

Киевлян предупредили о скользких тротуарах Киевлян предупредили о скользких тротуарах

Температура ночью и днем около 0°.

Погода в столице резко ухудшится Погода в столице резко ухудшится

В Киеве ожидается гололедица.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх