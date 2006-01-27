Раздел: Общество
Жителей Киева предупредили о скользких дорогах
Киевлян предупредили о тумане и гололеде
В столице 27 января местами ожидается гололедица, в первой половине дня – туман с видимостью 200-500 м. В воскресенье на дорогах местами удержится гололедица, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
На дорогах Киева в субботу, 27 января, местами ожидается гололедица, в первой половине дня – туман с видимостью 200-500 м. Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным ведомства, в столице в воскресенье, 28 января, на дорогах местами удержится гололедица.
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Напомним, ранее сообщалось, что в Украине на выходных 27 и 28 января ожидается потепление – столбики термометров будут показывать выше нуля.
В столице 27 января местами ожидается гололедица, в первой половине дня – туман с видимостью 200-500 м. В воскресенье на дорогах местами удержится гололедица, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
На дорогах Киева в субботу, 27 января, местами ожидается гололедица, в первой половине дня – туман с видимостью 200-500 м. Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным ведомства, в столице в воскресенье, 28 января, на дорогах местами удержится гололедица.
Читайте также: Киевлян предупредили о скользких тротуарах
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине на выходных 27 и 28 января ожидается потепление – столбики термометров будут показывать выше нуля.
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