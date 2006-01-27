Раздел: Общество
В Украине без света остаются 16 населенных пунктов
В Одесской области без света остаются 16 населенных пунктов
В результате непогоды в Украине все еще остаются обесточенными 16 населенных пунктов в Одесской области. Там работают бригады облэнерго, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В Украине без электроэнергии до сих пор остаются 16 населенных пунктов. Об этом по состоянию на утро воскресенья, 28 января, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"Остаются обесточенными 16 населенных пунктов в Одесской области", - говорится в сообщении.
Как сообщается, к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
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Напомним, по состоянию на 26 января в Украине были обесточены 25 населенных пунктов.
В результате непогоды в Украине все еще остаются обесточенными 16 населенных пунктов в Одесской области. Там работают бригады облэнерго, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В Украине без электроэнергии до сих пор остаются 16 населенных пунктов. Об этом по состоянию на утро воскресенья, 28 января, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"Остаются обесточенными 16 населенных пунктов в Одесской области", - говорится в сообщении.
Как сообщается, к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
Читайте также: В Украине без света остаются 28 населенных пунктов
Напомним, по состоянию на 26 января в Украине были обесточены 25 населенных пунктов.
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