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Раздел: Общество  
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В Украине без света остаются 16 населенных пунктов

В Украине без света остаются 16 населенных пунктовВ Одесской области без света остаются 16 населенных пунктов

В результате непогоды в Украине все еще остаются обесточенными 16 населенных пунктов в Одесской области. Там работают бригады облэнерго, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В Украине без электроэнергии до сих пор остаются 16 населенных пунктов. Об этом по состоянию на утро воскресенья, 28 января, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Остаются обесточенными 16 населенных пунктов в Одесской области", - говорится в сообщении.

Как сообщается, к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

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Напомним, по состоянию на 26 января в Украине были обесточены 25 населенных пунктов.
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 Теги: Украина, электричество

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Сегодня, 10:26 » Автор: Татьяна Ларина
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