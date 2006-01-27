Раздел: Общество
Чудеса природы: Азовское море покрылось льдом и снегом
Такое не часто увидишь.
В Херсонской области возле села Счастливцево Генического района замерзла вода в Азовском море, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Об этом на своей странице в Facebook рассказал пользователь Тимур Аджибиляков, опубликовав соответствующие фото и видео.
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"Азовское море на Арабатской Стрелке возле села Счастливцево, на улице -1, ходить по льду не рекомендуется", рассказал Аджибиляков.
В Херсонской области возле села Счастливцево Генического района замерзла вода в Азовском море, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Об этом на своей странице в Facebook рассказал пользователь Тимур Аджибиляков, опубликовав соответствующие фото и видео.
Читайте также: Чудеса природы, возможные лишь зимой. Фото
"Азовское море на Арабатской Стрелке возле села Счастливцево, на улице -1, ходить по льду не рекомендуется", рассказал Аджибиляков.
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