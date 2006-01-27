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Раздел: Общество  
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Чудеса природы: Азовское море покрылось льдом и снегом

Чудеса природы: Азовское море покрылось льдом и снегомТакое не часто увидишь.

В Херсонской области возле села Счастливцево Генического района замерзла вода в Азовском море, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал пользователь Тимур Аджибиляков, опубликовав соответствующие фото и видео.

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"Азовское море на Арабатской Стрелке возле села Счастливцево, на улице -1, ходить по льду не рекомендуется", рассказал Аджибиляков.

Чудеса природы: Азовское море покрылось льдом и снегом
Чудеса природы: Азовское море покрылось льдом и снегом
Чудеса природы: Азовское море покрылось льдом и снегом
Чудеса природы: Азовское море покрылось льдом и снегом
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 Теги: Азовское море, лед

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Сегодня, 10:22 » Автор: Анна Мартынова
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