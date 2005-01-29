Раздел: Общество
В Днепре радикалы не давали ветеранам отпраздновать снятие блокады Ленинграда
В конфликт вмешалась полиция.
В Днепре радикалы попытались сорвать празднование 74-ой годовщины снятия блокады Ленинграда. Люди в балаклавах и масках ворвались в Дом учителя, где проходил концерт для ветеранов, организованный депутатами от Оппозиционного Блока в Днепровском горсовете и фондом нардепа Александра Вилкула, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Председатель Днепропетровского совета блокадников Тамара Алексеевна Башкирова рассказала, что на концерте были 65 пожилых людей, переживших блокаду и сейчас проживающих в Днепре. Все они старше 80 лет, многие перенесли инсульт, инфаркт... "Я очень испугалась за ветеранов", - заявила она.
Сам Александр Вилкул написал в Facebook: "74 года назад эти люди прошли ад – Блокаду, голод, бомбежки… Но сегодня этот ад с унижением повторяется. Власть не просто бездействует, она еще и полностью поощряет подобные действия радикалов".
Как отмечают очевидцы, радикалы в масках не давали проводить концерт. На все предложения снять верхнюю одежду, балаклавы и маски, и пообщаться с ветеранами они резко отвечали отказом.
Была вызвана полиция, она вывела националистов из здания. Люди в балаклавах отказались предъявить документы, удостоверяющие личность. При обыске у одного из радикалов полиция изъяла газовый баллончик.
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Среди радикалов были представители С14. Один из них, Святослав, прокомментировал ситуацию так: "Мы пришли на мероприятие "Оппоблока", чтобы узнать, как они относятся к героям Крут и предложили вместе почтить павших Минутой молчания, а также спеть Гимн. В коридоре к нам подошли члены "Оппозиционного блока" Сергей Суханов и Наталья Начарьян, которые начали словесную перепалку. Данное мероприятие стало для нас примером того, как "Оппоблок" манипулирует общественным мнением, за счет значимых для Украины дат".
В Днепре радикалы попытались сорвать празднование 74-ой годовщины снятия блокады Ленинграда. Люди в балаклавах и масках ворвались в Дом учителя, где проходил концерт для ветеранов, организованный депутатами от Оппозиционного Блока в Днепровском горсовете и фондом нардепа Александра Вилкула, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Председатель Днепропетровского совета блокадников Тамара Алексеевна Башкирова рассказала, что на концерте были 65 пожилых людей, переживших блокаду и сейчас проживающих в Днепре. Все они старше 80 лет, многие перенесли инсульт, инфаркт... "Я очень испугалась за ветеранов", - заявила она.
Сам Александр Вилкул написал в Facebook: "74 года назад эти люди прошли ад – Блокаду, голод, бомбежки… Но сегодня этот ад с унижением повторяется. Власть не просто бездействует, она еще и полностью поощряет подобные действия радикалов".
Как отмечают очевидцы, радикалы в масках не давали проводить концерт. На все предложения снять верхнюю одежду, балаклавы и маски, и пообщаться с ветеранами они резко отвечали отказом.
Была вызвана полиция, она вывела националистов из здания. Люди в балаклавах отказались предъявить документы, удостоверяющие личность. При обыске у одного из радикалов полиция изъяла газовый баллончик.
Читайте также: Геращенко предложил провести важный референдум
Среди радикалов были представители С14. Один из них, Святослав, прокомментировал ситуацию так: "Мы пришли на мероприятие "Оппоблока", чтобы узнать, как они относятся к героям Крут и предложили вместе почтить павших Минутой молчания, а также спеть Гимн. В коридоре к нам подошли члены "Оппозиционного блока" Сергей Суханов и Наталья Начарьян, которые начали словесную перепалку. Данное мероприятие стало для нас примером того, как "Оппоблок" манипулирует общественным мнением, за счет значимых для Украины дат".
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