Раздел: Общество
Киевлян возмутил оперный театр, изуродованный рекламой
Фасад здания закрыли огромные баннеры.
В Киеве фасад здания Национальной оперы Украины закрыли рекламными баннерами известной марки конфет, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Фотографии опубликовал начальник управления по вопросам рекламы КГГА Александр Смирнов на своей странице в Facebook.
"Так же, как вешать белье на балконе собственной квартиры, иногда позволяют себе чуть ли не то же даже балансодержатели национальных зданий. Если бы можно было повесить свои глаза рядом, чтобы предотвратить такое "райское наслаждение", то здание Национальной оперы не пугало бы сегодня прохожих", - написал он.
По словам Смирнова, это касается не только незаконных рекламных баннеров, но и других неприглядных конструкций на этом фасаде.
"Помню свои впечатления, выходя после оперы Кармен. Но сегодня, и Жорж Бизе перевернулся бы в гробу, если бы увидел такое raffaello на фасаде Нацоперы", - подчеркнул чиновник.
Он отметил, что относительно фрагментов баннеров с рекламой составлены требования и направлены балансодержателю здания с указанным сроком на устранение нарушений - три дня.
"Если за это время нарушения не будут устранены, то баннеры с рекламой будут демонтированы силами "Киеврекламы", - резюмировал Смирнов.
Пользователей разгневал внешний вид оперы.
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"Еб*ть какая красота", "Да уж", "Ужасно испортили здание и сам театр бесплодным руководством шарлатанов от искусства", - прокомментировали они.
В Киеве фасад здания Национальной оперы Украины закрыли рекламными баннерами известной марки конфет, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Фотографии опубликовал начальник управления по вопросам рекламы КГГА Александр Смирнов на своей странице в Facebook.
"Так же, как вешать белье на балконе собственной квартиры, иногда позволяют себе чуть ли не то же даже балансодержатели национальных зданий. Если бы можно было повесить свои глаза рядом, чтобы предотвратить такое "райское наслаждение", то здание Национальной оперы не пугало бы сегодня прохожих", - написал он.
По словам Смирнова, это касается не только незаконных рекламных баннеров, но и других неприглядных конструкций на этом фасаде.
"Помню свои впечатления, выходя после оперы Кармен. Но сегодня, и Жорж Бизе перевернулся бы в гробу, если бы увидел такое raffaello на фасаде Нацоперы", - подчеркнул чиновник.
Он отметил, что относительно фрагментов баннеров с рекламой составлены требования и направлены балансодержателю здания с указанным сроком на устранение нарушений - три дня.
"Если за это время нарушения не будут устранены, то баннеры с рекламой будут демонтированы силами "Киеврекламы", - резюмировал Смирнов.
Пользователей разгневал внешний вид оперы.
Читайте также: Киевлян возмутил странный аттракцион с покрашенными голубями
"Еб*ть какая красота", "Да уж", "Ужасно испортили здание и сам театр бесплодным руководством шарлатанов от искусства", - прокомментировали они.
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