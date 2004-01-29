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Украинцам рассказали, у кого из политиков самый лучший имидж
Мнению этого эксперта можно доверять.
В тройку самых стильных деятелей на политической арене Украины попал лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, экс-глава Администрации президента Борис Ложкин и премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Об этом рассказала имидж-консультант, член Ассоциации имиджмейкеров, основатель компании имидж-консалтинга VOTUM Image Agency Ульяна Пак в эфире программы "Социум". Так, по ее словам, самым стильным мужчиной на политической арене Украины является радикал Олег Ляшко.
Олег Ляшко – стильный политик. С точки зрения имиджа, его персональный стиль всегда безупречен. Все мои попытки раскритиковать какой-то его образ или его детали – не увенчались успехом. Всегда, в любое время, в любую погоду Олег Валерьевич одет безупречно,
– рассказала эксперт.
Пак добавила, что экс-глава Администрации президента Борис Ложкин также обладает элегантным стилем.
"Борис Ложкин обладает уникальной способностью демонстрировать легко элегантный стиль. Здесь ключевое слово "легко". Когда я смотрю на мужчину, я могу угадать, он надел костюм по какому-то случаю или носит его постоянно и любит костюмы. Это видно в том, как человек себя в нем подает и чувствует. Он носит костюмы очень легко и элегантно. Ощущение, что это элегантность у него в крови, он живет в этом костюме", – подчеркнула она.
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Звание "Мистер имидж" от Пак получил глава правительства Владимир Гройсман. "Премьер-министра можно смело добавить в этот рейтинг. Владимир Гройсман – "Мистер имидж". Он всегда безупречный", – подытожила она.
В тройку самых стильных деятелей на политической арене Украины попал лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, экс-глава Администрации президента Борис Ложкин и премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Об этом рассказала имидж-консультант, член Ассоциации имиджмейкеров, основатель компании имидж-консалтинга VOTUM Image Agency Ульяна Пак в эфире программы "Социум". Так, по ее словам, самым стильным мужчиной на политической арене Украины является радикал Олег Ляшко.
Олег Ляшко – стильный политик. С точки зрения имиджа, его персональный стиль всегда безупречен. Все мои попытки раскритиковать какой-то его образ или его детали – не увенчались успехом. Всегда, в любое время, в любую погоду Олег Валерьевич одет безупречно,
– рассказала эксперт.
Пак добавила, что экс-глава Администрации президента Борис Ложкин также обладает элегантным стилем.
"Борис Ложкин обладает уникальной способностью демонстрировать легко элегантный стиль. Здесь ключевое слово "легко". Когда я смотрю на мужчину, я могу угадать, он надел костюм по какому-то случаю или носит его постоянно и любит костюмы. Это видно в том, как человек себя в нем подает и чувствует. Он носит костюмы очень легко и элегантно. Ощущение, что это элегантность у него в крови, он живет в этом костюме", – подчеркнула она.
Читайте также: Украинцев предупредили о новой схеме мошенников
Звание "Мистер имидж" от Пак получил глава правительства Владимир Гройсман. "Премьер-министра можно смело добавить в этот рейтинг. Владимир Гройсман – "Мистер имидж". Он всегда безупречный", – подытожила она.
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