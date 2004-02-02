Раздел: Общество
В Киеве прошли первые всеукраинские соревнования полицейских
Победа - за николаевскими копами.
Судьям понадобилось добрых полдня, чтобы среди полицейских команд определить победителей, передает Хроника.инфо со ссылкой на hyser.com.ua.
В чемпионате принимали участие восемь команд патрульных со всей Украины — в каждой два парня и девушка. После первого тура соревнований лидеры — патрульные из Николаева и Полтавы. Во втором туре соревнований полицейские вообще перестают себя жалеть: сдирают руки до крови, даже не ради победы, а ради команды и друзей.
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В конце концов Харьков взял «бронзу», Полтава с «серебром», а николаевские патрульные становятся самыми сильными и ловким в Украине. Исполняющий обязанности комбата не просто взял и отослал подчиненных на чемпионат, а сам возглавил команду.
Судьям понадобилось добрых полдня, чтобы среди полицейских команд определить победителей, передает Хроника.инфо со ссылкой на hyser.com.ua.
В чемпионате принимали участие восемь команд патрульных со всей Украины — в каждой два парня и девушка. После первого тура соревнований лидеры — патрульные из Николаева и Полтавы. Во втором туре соревнований полицейские вообще перестают себя жалеть: сдирают руки до крови, даже не ради победы, а ради команды и друзей.
Читайте также: В Киеве прошел необычный фестиваль “X-Police fest”: яркие фото
В конце концов Харьков взял «бронзу», Полтава с «серебром», а николаевские патрульные становятся самыми сильными и ловким в Украине. Исполняющий обязанности комбата не просто взял и отослал подчиненных на чемпионат, а сам возглавил команду.
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