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Раздел: Общество  
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В Киеве прошли первые всеукраинские соревнования полицейских

В Киеве прошли первые всеукраинские соревнования полицейскихПобеда - за николаевскими копами.

Судьям понадобилось добрых полдня, чтобы среди полицейских команд определить победителей, передает Хроника.инфо со ссылкой на hyser.com.ua.

В чемпионате принимали участие восемь команд патрульных со всей Украины — в каждой два парня и девушка. После первого тура соревнований лидеры — патрульные из Николаева и Полтавы. Во втором туре соревнований полицейские вообще перестают себя жалеть: сдирают руки до крови, даже не ради победы, а ради команды и друзей.

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В конце концов Харьков взял «бронзу», Полтава с «серебром», а николаевские патрульные становятся самыми сильными и ловким в Украине. Исполняющий обязанности комбата не просто взял и отослал подчиненных на чемпионат, а сам возглавил команду.
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 Теги: Киев, соревнование

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Сегодня, 11:58 » Автор: Анна Мартынова
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