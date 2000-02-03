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Раздел: Общество  
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Гриневич сообщила, какие зарплаты будут получать украинские педагоги

Гриневич сообщила, какие зарплаты будут получать украинские педагоги В следующий раз зарплаты повысят за счёт местных бюджетов.

После недавнего повышения зарплаты учитель в школе получает от 6 до 8 тысяч гривен. Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич в эфире Радио Свобода, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.

"Учителям с 1 января 2017 зарплата была повышена на 50%. В единой тарифной сетке мы их продвинули на два тарифных разряда вверх. Сейчас зарплата - от 6 до 8 тысяч гривен. Если идут надбавки, как в Киеве, еще для руководителей, может быть и 10 тыс. гривен ", - сообщила министр.

При этом чиновница признает, что этого недостаточно. В 2018 году также запланировано повышение зарплат учителям и воспитателям детсадов.

"Воспитателям детских садов повысили зарплату с 1 сентября 2017 года. С 1 января повышаем снова учителям ориентировочно на 25%, все бюджетникам, в том числе воспитатели и другие, получат повышение на 10%.

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А с 1 сентября 2018 года будем предлагать, чтобы местные бюджеты сделали повышение, которое мы делаем за счет центральной государственной субвенции для учителей и для других категорий педагогических работников ", - отметила Гриневич. Источник: https://censor.net.ua/n3048336
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Вчера, 23:31 » Автор: Евгений Шевченко
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