Раздел: Общество
Гриневич сообщила, какие зарплаты будут получать украинские педагоги
В следующий раз зарплаты повысят за счёт местных бюджетов.
После недавнего повышения зарплаты учитель в школе получает от 6 до 8 тысяч гривен. Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич в эфире Радио Свобода, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.
"Учителям с 1 января 2017 зарплата была повышена на 50%. В единой тарифной сетке мы их продвинули на два тарифных разряда вверх. Сейчас зарплата - от 6 до 8 тысяч гривен. Если идут надбавки, как в Киеве, еще для руководителей, может быть и 10 тыс. гривен ", - сообщила министр.
При этом чиновница признает, что этого недостаточно. В 2018 году также запланировано повышение зарплат учителям и воспитателям детсадов.
"Воспитателям детских садов повысили зарплату с 1 сентября 2017 года. С 1 января повышаем снова учителям ориентировочно на 25%, все бюджетникам, в том числе воспитатели и другие, получат повышение на 10%.
Читайте также: "Национальные дружины" надеются патрулировать улицы с оружием
А с 1 сентября 2018 года будем предлагать, чтобы местные бюджеты сделали повышение, которое мы делаем за счет центральной государственной субвенции для учителей и для других категорий педагогических работников ", - отметила Гриневич. Источник: https://censor.net.ua/n3048336
После недавнего повышения зарплаты учитель в школе получает от 6 до 8 тысяч гривен. Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич в эфире Радио Свобода, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.
"Учителям с 1 января 2017 зарплата была повышена на 50%. В единой тарифной сетке мы их продвинули на два тарифных разряда вверх. Сейчас зарплата - от 6 до 8 тысяч гривен. Если идут надбавки, как в Киеве, еще для руководителей, может быть и 10 тыс. гривен ", - сообщила министр.
При этом чиновница признает, что этого недостаточно. В 2018 году также запланировано повышение зарплат учителям и воспитателям детсадов.
"Воспитателям детских садов повысили зарплату с 1 сентября 2017 года. С 1 января повышаем снова учителям ориентировочно на 25%, все бюджетникам, в том числе воспитатели и другие, получат повышение на 10%.
Читайте также: "Национальные дружины" надеются патрулировать улицы с оружием
А с 1 сентября 2018 года будем предлагать, чтобы местные бюджеты сделали повышение, которое мы делаем за счет центральной государственной субвенции для учителей и для других категорий педагогических работников ", - отметила Гриневич. Источник: https://censor.net.ua/n3048336
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
117
0
Оставьте свой комментарий