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Раздел: Общество  
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В Карпатах из-за снегопада образовались пробки на дорогах

В Карпатах из-за снегопада образовались пробки на дорогахСпецтехника, которая должна была чистить трассу, сама застряла вместе с другими автомобилями в пробках.

Вечером 3 февраля на границе Львовской и Закарпатской областей из-за снегопада на трассе Кев-Чоп образовались длинные очереди машин, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua

Депутат Ужгородского горсовета Виктор Щадей, который направляется из Львова в Ужгород, сообщил по телефону, что застрял в пробке в районе курорта Плайя между селами Орява и Тухолька.

По его словам, полиции на месте нет. Спецтехника, которая должна была чистить трассу, сама застряла вместе с другими автомобилями в пробках.

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Напомним, что завтра в Киеве обещают дождь и сильный ветер.
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 Теги: Карпаты, снег

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Вчера, 22:58 » Автор: Татьяна Ларина
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