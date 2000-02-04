Раздел: Общество
В Карпатах из-за снегопада образовались пробки на дорогах
Спецтехника, которая должна была чистить трассу, сама застряла вместе с другими автомобилями в пробках.
Вечером 3 февраля на границе Львовской и Закарпатской областей из-за снегопада на трассе Кев-Чоп образовались длинные очереди машин, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua
Депутат Ужгородского горсовета Виктор Щадей, который направляется из Львова в Ужгород, сообщил по телефону, что застрял в пробке в районе курорта Плайя между селами Орява и Тухолька.
По его словам, полиции на месте нет. Спецтехника, которая должна была чистить трассу, сама застряла вместе с другими автомобилями в пробках.
Читайте также: В центре Киева образовались огромные пробки
Напомним, что завтра в Киеве обещают дождь и сильный ветер.
Вечером 3 февраля на границе Львовской и Закарпатской областей из-за снегопада на трассе Кев-Чоп образовались длинные очереди машин, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua
Депутат Ужгородского горсовета Виктор Щадей, который направляется из Львова в Ужгород, сообщил по телефону, что застрял в пробке в районе курорта Плайя между селами Орява и Тухолька.
По его словам, полиции на месте нет. Спецтехника, которая должна была чистить трассу, сама застряла вместе с другими автомобилями в пробках.
Читайте также: В центре Киева образовались огромные пробки
Напомним, что завтра в Киеве обещают дождь и сильный ветер.
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