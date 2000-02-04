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В Карпатах из-за снегопада образовались пробки на дорогах

В Карпатах из-за снегопада образовались пробки на дорогах

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На границе с Польшей образовались огромные автомобильные очереди На украинско-польской границе фиксируется увеличение количества автомобилей в очередях на пересечение границы.