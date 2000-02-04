В центре Киева собрались несколько сотен авто на еврономерах

Несколько сотен автомобилей на еврономерах собрались на улице Крещатик в центре столицы,



На улице Крещатик в Киеве в несколько рядов стоят несколько сотен автомобилей на еврономерах в рамках акции за доступное растаможивания автомобилей, передает



"Если стоимость автомобиля 1 тыс. евро, а 2 тыс. евро этого автомобиля "растаможка". Ну что это за ерунда... Мы выступаем, чтобы были снижены не только пошлины, но и ограничения", - сказал один из активистов Юрий.



По его словам, акция не является бессрочной, а продлится сегодня до 15 часов. Колонна автомобилей планирует проехать по главным улицам столицы.



По данным организаторов, в акции должны принять участие 500 автомобилей.



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Как сообщал УНН, в Министерстве внутренних дел выразили обеспокоенность ростом числа автомобилей с еврономерами, но считают, что эту проблему должен решать Министерство финансов.







Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter На улице Крещатик в Киеве в несколько рядов стоят несколько сотен автомобилей на еврономерах в рамках акции за доступное растаможивания автомобилей, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН "Если стоимость автомобиля 1 тыс. евро, а 2 тыс. евро этого автомобиля "растаможка". Ну что это за ерунда... Мы выступаем, чтобы были снижены не только пошлины, но и ограничения", - сказал один из активистов Юрий.По его словам, акция не является бессрочной, а продлится сегодня до 15 часов. Колонна автомобилей планирует проехать по главным улицам столицы.По данным организаторов, в акции должны принять участие 500 автомобилей.Как сообщал УНН, в Министерстве внутренних дел выразили обеспокоенность ростом числа автомобилей с еврономерами, но считают, что эту проблему должен решать Министерство финансов.



