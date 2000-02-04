Раздел: Общество
В центре Киева собрались несколько сотен авто на еврономерах
Несколько сотен автомобилей на еврономерах собрались на улице Крещатик в центре столицы,
На улице Крещатик в Киеве в несколько рядов стоят несколько сотен автомобилей на еврономерах в рамках акции за доступное растаможивания автомобилей, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"Если стоимость автомобиля 1 тыс. евро, а 2 тыс. евро этого автомобиля "растаможка". Ну что это за ерунда... Мы выступаем, чтобы были снижены не только пошлины, но и ограничения", - сказал один из активистов Юрий.
По его словам, акция не является бессрочной, а продлится сегодня до 15 часов. Колонна автомобилей планирует проехать по главным улицам столицы.
По данным организаторов, в акции должны принять участие 500 автомобилей.
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Как сообщал УНН, в Министерстве внутренних дел выразили обеспокоенность ростом числа автомобилей с еврономерами, но считают, что эту проблему должен решать Министерство финансов.
На улице Крещатик в Киеве в несколько рядов стоят несколько сотен автомобилей на еврономерах в рамках акции за доступное растаможивания автомобилей, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"Если стоимость автомобиля 1 тыс. евро, а 2 тыс. евро этого автомобиля "растаможка". Ну что это за ерунда... Мы выступаем, чтобы были снижены не только пошлины, но и ограничения", - сказал один из активистов Юрий.
По его словам, акция не является бессрочной, а продлится сегодня до 15 часов. Колонна автомобилей планирует проехать по главным улицам столицы.
По данным организаторов, в акции должны принять участие 500 автомобилей.
Читайте также: Центр Киева «парализовали» владельцы авто с еврономерами
Как сообщал УНН, в Министерстве внутренних дел выразили обеспокоенность ростом числа автомобилей с еврономерами, но считают, что эту проблему должен решать Министерство финансов.
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