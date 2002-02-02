Когда и где: в Киеве можно бесплатно пройти флюорографию

Будет работать передвижной флюорограф.



9 и 20 февраля в Подольском районе Киева будет работать передвижной цифровой флюорограф. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Подольской райгосадминистрации, передает



Передвижной флюорограф будет размещен по адресам:



9 февраля – ул. М.Гречко, 20А, Подольский районный центр занятости населения Киева;

20 февраля – ул. Электриков, 26, рядом с почтовым отделением.



Каждый киевлянин может пройти бесплатное обследование на передвижном флюорографе, а затем в случае необходимости получить дополнительную консультацию в амбулатории.



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Пройти обследование можно с 10.00 до 16.00. При себе желательно иметь документ, удостоверяющий личность. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter 9 и 20 февраля в Подольском районе Киева будет работать передвижной цифровой флюорограф. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Подольской райгосадминистрации, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня Передвижной флюорограф будет размещен по адресам:9 февраля – ул. М.Гречко, 20А, Подольский районный центр занятости населения Киева;20 февраля – ул. Электриков, 26, рядом с почтовым отделением.Каждый киевлянин может пройти бесплатное обследование на передвижном флюорографе, а затем в случае необходимости получить дополнительную консультацию в амбулатории.Пройти обследование можно с 10.00 до 16.00. При себе желательно иметь документ, удостоверяющий личность.



