» » Когда и где: в Киеве можно бесплатно пройти флюорографию
Раздел: Общество  
0

Когда и где: в Киеве можно бесплатно пройти флюорографию

Когда и где: в Киеве можно бесплатно пройти флюорографию Будет работать передвижной флюорограф.

9 и 20 февраля в Подольском районе Киева будет работать передвижной цифровой флюорограф. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Подольской райгосадминистрации, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Передвижной флюорограф будет размещен по адресам:

9 февраля – ул. М.Гречко, 20А, Подольский районный центр занятости населения Киева;
20 февраля – ул. Электриков, 26, рядом с почтовым отделением.

Каждый киевлянин может пройти бесплатное обследование на передвижном флюорографе, а затем в случае необходимости получить дополнительную консультацию в амбулатории.

Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника

Пройти обследование можно с 10.00 до 16.00. При себе желательно иметь документ, удостоверяющий личность.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, флюорография

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:57 » Автор: Анна Мартынова
     389
     0

Похожие новости по теме

В одном из киевских районов можно бесплатно сделать флюорографию В одном из киевских районов можно бесплатно сделать флюорографию

Работает передвижной флюорограф.

Киевлянам подсказали, где бесплатно сделать флюорографию Киевлянам подсказали, где бесплатно сделать флюорографию

Будет работать передвижной флюорограф .

Киевлян восхитил новый мурал Киевлян восхитил новый мурал

Мурал посвятили Лесе Украинке.

Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника

На нем изображена со спины сидящая девушка

Центр Киева будет перекрыт еще три дня Центр Киева будет перекрыт еще три дня

Все станции метро будут работать в плановом режиме.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх