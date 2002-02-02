Раздел: Общество
Когда и где: в Киеве можно бесплатно пройти флюорографию
Будет работать передвижной флюорограф.
9 и 20 февраля в Подольском районе Киева будет работать передвижной цифровой флюорограф. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Подольской райгосадминистрации, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Передвижной флюорограф будет размещен по адресам:
9 февраля – ул. М.Гречко, 20А, Подольский районный центр занятости населения Киева;
20 февраля – ул. Электриков, 26, рядом с почтовым отделением.
Каждый киевлянин может пройти бесплатное обследование на передвижном флюорографе, а затем в случае необходимости получить дополнительную консультацию в амбулатории.
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Пройти обследование можно с 10.00 до 16.00. При себе желательно иметь документ, удостоверяющий личность.
9 и 20 февраля в Подольском районе Киева будет работать передвижной цифровой флюорограф. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Подольской райгосадминистрации, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Передвижной флюорограф будет размещен по адресам:
9 февраля – ул. М.Гречко, 20А, Подольский районный центр занятости населения Киева;
20 февраля – ул. Электриков, 26, рядом с почтовым отделением.
Каждый киевлянин может пройти бесплатное обследование на передвижном флюорографе, а затем в случае необходимости получить дополнительную консультацию в амбулатории.
Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника
Пройти обследование можно с 10.00 до 16.00. При себе желательно иметь документ, удостоверяющий личность.
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