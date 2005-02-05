На этих киевских улицах «хрущевки» снесут в первую очередь

Сроки сноса все еще под вопросом.



Согласно проекту Генерального плана Киева, в столице пора сносить 3055 пятиэтажных «хрущевок», а это 211,5 тыс. квартир. В первую очередь, согласно документу, снесут пяти-, трех- и четырехэтажные дома, построенные в конце 50-х — начале 60-х годов прошлого столетия. Это примерно 2,8 млн кв. м жилой площади, передает



На месте старых домов могут построить новые, площадью уже более 7,8 млн кв. м. Например, вместо пятиэтажки на четыре подъезда могут возвести девятиэтажный дом на шесть подъездов.



Сообщается, что первый этап программы, согласно еще неутвержденному проекту, должны завершить до 2025 года. Но как рассказали в пресс-службе КГГА, в ближайшее время переселят только жильцов дома по адресу: ул. Милютенко, 23а (Деснянский район).



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«КГГА занимается вопросами реновации, организовывает эту программу. Информация о том, что в ближайшее время снесут 3 тыс. домов, не соответствует действительности. Программа готовится, будет написана и опубликована», — заявили в ведомстве. В первую очередь под снос могут попасть дома на улицах Попудренко, Красноармейская, Минина, Красноткацкая, Маршала Гречко и Стеценко, пояснили в департаменте градостроительства и архитектуры. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Согласно проекту Генерального плана Киева, в столице пора сносить 3055 пятиэтажных «хрущевок», а это 211,5 тыс. квартир. В первую очередь, согласно документу, снесут пяти-, трех- и четырехэтажные дома, построенные в конце 50-х — начале 60-х годов прошлого столетия. Это примерно 2,8 млн кв. м жилой площади, передает Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.com.ua На месте старых домов могут построить новые, площадью уже более 7,8 млн кв. м. Например, вместо пятиэтажки на четыре подъезда могут возвести девятиэтажный дом на шесть подъездов.Сообщается, что первый этап программы, согласно еще неутвержденному проекту, должны завершить до 2025 года. Но как рассказали в пресс-службе КГГА, в ближайшее время переселят только жильцов дома по адресу: ул. Милютенко, 23а (Деснянский район).«КГГА занимается вопросами реновации, организовывает эту программу. Информация о том, что в ближайшее время снесут 3 тыс. домов, не соответствует действительности. Программа готовится, будет написана и опубликована», — заявили в ведомстве. В первую очередь под снос могут попасть дома на улицах Попудренко, Красноармейская, Минина, Красноткацкая, Маршала Гречко и Стеценко, пояснили в департаменте градостроительства и архитектуры.



