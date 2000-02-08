Раздел: Общество
В Киеве сносят очередные МАФы
Началась еще одна "зачистка" МАФов
В Киеве 7 февраля в очередной раз демонтировали малые архитектурные формы (МАФы), пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
"В Соломенском районе по улице Героев Севастополя разбирают киоски. Очередная зачистка?" – задается вопросом автор поста.
Снос МАФов вызвал волну комментариев пользователей сети. Они разделились на две категории: одни поддержали снос МАФов, другие выступили против подобных действий.
"Жаль! Я там в киосках малышу черешню, абрикосы и персики классные покупала летом( Там всегда они такие вкусностей были и красивенные", - пишет Мария Коптюх.
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"Давно пора!" – комментирует Ольга Строяновская.
В Киеве 7 февраля в очередной раз демонтировали малые архитектурные формы (МАФы), пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
"В Соломенском районе по улице Героев Севастополя разбирают киоски. Очередная зачистка?" – задается вопросом автор поста.
Снос МАФов вызвал волну комментариев пользователей сети. Они разделились на две категории: одни поддержали снос МАФов, другие выступили против подобных действий.
"Жаль! Я там в киосках малышу черешню, абрикосы и персики классные покупала летом( Там всегда они такие вкусностей были и красивенные", - пишет Мария Коптюх.
Читайте также: В Киеве у станции метро «Лесная» сносят МАФы
"Давно пора!" – комментирует Ольга Строяновская.
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