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Раздел: Общество  
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В Киеве сносят очередные МАФы

В Киеве сносят очередные МАФыНачалась еще одна "зачистка" МАФов

В Киеве 7 февраля в очередной раз демонтировали малые архитектурные формы (МАФы), пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

"В Соломенском районе по улице Героев Севастополя разбирают киоски. Очередная зачистка?" – задается вопросом автор поста.

Снос МАФов вызвал волну комментариев пользователей сети. Они разделились на две категории: одни поддержали снос МАФов, другие выступили против подобных действий.

"Жаль! Я там в киосках малышу черешню, абрикосы и персики классные покупала летом( Там всегда они такие вкусностей были и красивенные", - пишет Мария Коптюх.

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"Давно пора!" – комментирует Ольга Строяновская.

В Киеве сносят очередные МАФы
В Киеве сносят очередные МАФы
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 Теги: Киев, МАФы

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Сегодня, 00:19 » Автор: Татьяна Ларина
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