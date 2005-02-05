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Раздел: Общество  
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Прорыв теплосети в Киеве: улицы залило зеленой водой

Прорыв теплосети в Киеве: улицы залило зеленой водойВ лужи добавили краситель.

В Киеве 8 февраля на улице Бориспольской, 3б произошел прорыв теплосети. передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

ЧП случилось примерно в 07:30. На место аварии прибыли три ремонтные бригады коммунальщиков со спецтехникой.

"Прорыв был настолько сильным, что асфальт на этом месте дымил. На улице образовались огромные лужи зеленого цвета. В воду ремонтники добавили специальную пищевую краску, чтобы понять, в каком месте авария, и где начинать копать", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы узнать причину аварии и устранить ее, сотрудники коммунальной службы с помощью трактора разрыли асфальт и трамвайную линию, под которой проходит линия теплосети.

В связи с этим временно заблокировано движение трамвая №22.

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Также отмечается, что для устранения неполадки в сети перекрыли воду. Без горячей воды остались около 200 близлежащих домов и район Рембазы.

Прорыв теплосети в Киеве: улицы залило зеленой водой
Прорыв теплосети в Киеве: улицы залило зеленой водой
Прорыв теплосети в Киеве: улицы залило зеленой водой
Прорыв теплосети в Киеве: улицы залило зеленой водой
Прорыв теплосети в Киеве: улицы залило зеленой водой
Прорыв теплосети в Киеве: улицы залило зеленой водой
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 Теги: Киев, теплосеть

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Сегодня, 12:59 » Автор: Анна Мартынова
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