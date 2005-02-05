Раздел: Общество
Прорыв теплосети в Киеве: улицы залило зеленой водой
В лужи добавили краситель.
В Киеве 8 февраля на улице Бориспольской, 3б произошел прорыв теплосети. передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
ЧП случилось примерно в 07:30. На место аварии прибыли три ремонтные бригады коммунальщиков со спецтехникой.
"Прорыв был настолько сильным, что асфальт на этом месте дымил. На улице образовались огромные лужи зеленого цвета. В воду ремонтники добавили специальную пищевую краску, чтобы понять, в каком месте авария, и где начинать копать", - говорится в сообщении.
Для того, чтобы узнать причину аварии и устранить ее, сотрудники коммунальной службы с помощью трактора разрыли асфальт и трамвайную линию, под которой проходит линия теплосети.
В связи с этим временно заблокировано движение трамвая №22.
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Также отмечается, что для устранения неполадки в сети перекрыли воду. Без горячей воды остались около 200 близлежащих домов и район Рембазы.
В Киеве 8 февраля на улице Бориспольской, 3б произошел прорыв теплосети. передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
ЧП случилось примерно в 07:30. На место аварии прибыли три ремонтные бригады коммунальщиков со спецтехникой.
"Прорыв был настолько сильным, что асфальт на этом месте дымил. На улице образовались огромные лужи зеленого цвета. В воду ремонтники добавили специальную пищевую краску, чтобы понять, в каком месте авария, и где начинать копать", - говорится в сообщении.
Для того, чтобы узнать причину аварии и устранить ее, сотрудники коммунальной службы с помощью трактора разрыли асфальт и трамвайную линию, под которой проходит линия теплосети.
В связи с этим временно заблокировано движение трамвая №22.
Читайте также: Прорыв трубы в Киеве: улицу залило горячей водой
Также отмечается, что для устранения неполадки в сети перекрыли воду. Без горячей воды остались около 200 близлежащих домов и район Рембазы.
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