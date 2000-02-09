Раздел: Общество
Киевлянам пообещали дождь со снегом
В Киеве 9 февраля погода будет пасмурной.
Столицу ждет пасмурная погода весь день. С утра будет идти снег, а с обеда добавится еще и дождь. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
За окном погода будет комфортной. И днем, и ночью продержится около нуля. Максимум упадет до -1. Более одного градуса тепла градусники не покажут.
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В народе 9 февраля отмечается перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста из города Коман в Константинополь. Несмотря на то, что этот месяц считается самым холодным, в этот день случались оттепели. Но были они не долгими. В этот день древние славяне наблюдали за облаками: если они идут против ветра — к снегу. Смотрели и за дымом из трубы: если он стелился по земле без ветра, следовало ожидать снега.
Столицу ждет пасмурная погода весь день. С утра будет идти снег, а с обеда добавится еще и дождь. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
За окном погода будет комфортной. И днем, и ночью продержится около нуля. Максимум упадет до -1. Более одного градуса тепла градусники не покажут.
Читайте также: Киевлянам пообещали новые автобусы
В народе 9 февраля отмечается перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста из города Коман в Константинополь. Несмотря на то, что этот месяц считается самым холодным, в этот день случались оттепели. Но были они не долгими. В этот день древние славяне наблюдали за облаками: если они идут против ветра — к снегу. Смотрели и за дымом из трубы: если он стелился по земле без ветра, следовало ожидать снега.
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