Раздел: Общество
Корь в Киеве: обнародованы новые данные
Количество больных выросло.
В Киеве за 9 дней февраля 2018 года зарегистрировали уже 35 случаев заболеваемости корью, передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.
"По состоянию на утро 9 февраля 2018 года, по предварительным диагнозам, зарегистрировано 35 случаев заболевания корью, среди детей - 17 больных. Только за вчерашний день, 8 февраля, зарегистрировано 4 случая кори", - сообщил и.о. директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак.
Читайте также: В Киеве резко увеличилось количество больных корью
Он добавил, что больше всего заболевших в Шевченковском (10) и Подольском (7) районах. В Печерском и Оболонском районах по одному случаю заболевания. И только в Дарницком районе не было зафиксировано ни одного случая.
В Киеве за 9 дней февраля 2018 года зарегистрировали уже 35 случаев заболеваемости корью, передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.
"По состоянию на утро 9 февраля 2018 года, по предварительным диагнозам, зарегистрировано 35 случаев заболевания корью, среди детей - 17 больных. Только за вчерашний день, 8 февраля, зарегистрировано 4 случая кори", - сообщил и.о. директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак.
Читайте также: В Киеве резко увеличилось количество больных корью
Он добавил, что больше всего заболевших в Шевченковском (10) и Подольском (7) районах. В Печерском и Оболонском районах по одному случаю заболевания. И только в Дарницком районе не было зафиксировано ни одного случая.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
702
0
Оставьте свой комментарий