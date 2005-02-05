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Раздел: Общество  
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Корь в Киеве: обнародованы новые данные

Корь в Киеве: обнародованы новые данныеКоличество больных выросло.

В Киеве за 9 дней февраля 2018 года зарегистрировали уже 35 случаев заболеваемости корью, передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.

"По состоянию на утро 9 февраля 2018 года, по предварительным диагнозам, зарегистрировано 35 случаев заболевания корью, среди детей - 17 больных. Только за вчерашний день, 8 февраля, зарегистрировано 4 случая кори", - сообщил и.о. директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак.

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Он добавил, что больше всего заболевших в Шевченковском (10) и Подольском (7) районах. В Печерском и Оболонском районах по одному случаю заболевания. И только в Дарницком районе не было зафиксировано ни одного случая.
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 Теги: Киев, корь

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Сегодня, 13:14 » Автор: Анна Мартынова
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