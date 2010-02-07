Раздел: Общество
В Киеве курсируют трамваи с портретами выдающихся украинцев
Трамваи курсируют на Борщаговской линии.
В "Киевпастрансе" продолжают проект "Выдающиеся украинцы", в рамках которого на Борщаговской линии скоростного трамвая вагоны транспорта украшают портретами известных людей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Напомним, первые два трамвая в январе посвятили Анне Киевской и Ярославу Мудрому. Как сообщил на своей странице в Facebook депутат Киеврады Сергей Майзель, теперь к ним присоединились еще две выдающиеся личности. Это ученый, директор Института электросварки Борис Патон, а также гениальный хирург Николай Амосов. Их портреты украшают новые польские трамваи Pesa.
Как ранее сообщали в КГГА, информацию об этих людях можно также увидеть на мониторах внутри вагонов.
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Также в будущем обещают оформить трамваи в честь Сержа Лифаря, Владислава Городецкого, Казимира Малевича, Ивана Фундуклея, Марии Заньковецкой и Александра Вертинского.
В "Киевпастрансе" продолжают проект "Выдающиеся украинцы", в рамках которого на Борщаговской линии скоростного трамвая вагоны транспорта украшают портретами известных людей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Напомним, первые два трамвая в январе посвятили Анне Киевской и Ярославу Мудрому. Как сообщил на своей странице в Facebook депутат Киеврады Сергей Майзель, теперь к ним присоединились еще две выдающиеся личности. Это ученый, директор Института электросварки Борис Патон, а также гениальный хирург Николай Амосов. Их портреты украшают новые польские трамваи Pesa.
Как ранее сообщали в КГГА, информацию об этих людях можно также увидеть на мониторах внутри вагонов.
Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника
Также в будущем обещают оформить трамваи в честь Сержа Лифаря, Владислава Городецкого, Казимира Малевича, Ивана Фундуклея, Марии Заньковецкой и Александра Вертинского.
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