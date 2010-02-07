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Раздел: Общество  
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В Киеве курсируют трамваи с портретами выдающихся украинцев

В Киеве курсируют трамваи с портретами выдающихся украинцевТрамваи курсируют на Борщаговской линии.

В "Киевпастрансе" продолжают проект "Выдающиеся украинцы", в рамках которого на Борщаговской линии скоростного трамвая вагоны транспорта украшают портретами известных людей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Напомним, первые два трамвая в январе посвятили Анне Киевской и Ярославу Мудрому. Как сообщил на своей странице в Facebook депутат Киеврады Сергей Майзель, теперь к ним присоединились еще две выдающиеся личности. Это ученый, директор Института электросварки Борис Патон, а также гениальный хирург Николай Амосов. Их портреты украшают новые польские трамваи Pesa.

Как ранее сообщали в КГГА, информацию об этих людях можно также увидеть на мониторах внутри вагонов.

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Также в будущем обещают оформить трамваи в честь Сержа Лифаря, Владислава Городецкого, Казимира Малевича, Ивана Фундуклея, Марии Заньковецкой и Александра Вертинского.

В Киеве курсируют трамваи с портретами выдающихся украинцев
В Киеве курсируют трамваи с портретами выдающихся украинцев
В Киеве курсируют трамваи с портретами выдающихся украинцев
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 Теги: трамваи, Киев

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Сегодня, 13:38 » Автор: Анна Мартынова
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