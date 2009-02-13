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В музее Киева прорвало трубы: экспонаты спасали от кипятка
Экспонаты удалось вынести.
Сегодня, 13 февраля, произошла чрезвычайная ситуация в Музее Гончара в Киеве, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.
Об этом в "Фейсбуке" пишет работница заведения Мария Пошивайло.
"Музей Ивана Гончара залит горячей водой, прорвали трубы! Спасают все экспонаты!" - написала она.
Позже женщина добавила, что экспонаты уже вынесли.
"Спасибо! Экспонаты вынесли! Службы пытаются остановить горячую воду, неизвестно откуда течет!", - пишет Пошивайло.
"Говорят, что это не в музее, а где-то течет с Кловской", - добавила также заместитель гендиректора.
Справка. Национальный центр народной культуры "Музей Ивана Гончара" - государственное всеукраинское специализированное научно-исследовательское культурно-образовательное учреждение. Основан в 1993 году на базе частной коллекции Ивана Гончара - художника, скульптора, этнографа и общественного деятеля.
Коллекция НЦНК насчитывает более 15 000 этнографических и художественных единиц, среди которых 2,7 тыс. образцов ткани (полотенца, рубашки, верхняя одежда, ковры, образцы вышивок), около 700 предметов керамики, коллекция писанок, деревянные резные вещицы, изделия из металла и стекла, коллекция народных музыкальных инструментов.
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Приоритетной в коллекции Музея является сборник украинских народных картин. Также в центре хранится личная библиотека Ивана Гончара, насчитывающий 2750 книг.
Сегодня, 13 февраля, произошла чрезвычайная ситуация в Музее Гончара в Киеве, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.
Об этом в "Фейсбуке" пишет работница заведения Мария Пошивайло.
"Музей Ивана Гончара залит горячей водой, прорвали трубы! Спасают все экспонаты!" - написала она.
Позже женщина добавила, что экспонаты уже вынесли.
"Спасибо! Экспонаты вынесли! Службы пытаются остановить горячую воду, неизвестно откуда течет!", - пишет Пошивайло.
"Говорят, что это не в музее, а где-то течет с Кловской", - добавила также заместитель гендиректора.
Справка. Национальный центр народной культуры "Музей Ивана Гончара" - государственное всеукраинское специализированное научно-исследовательское культурно-образовательное учреждение. Основан в 1993 году на базе частной коллекции Ивана Гончара - художника, скульптора, этнографа и общественного деятеля.
Коллекция НЦНК насчитывает более 15 000 этнографических и художественных единиц, среди которых 2,7 тыс. образцов ткани (полотенца, рубашки, верхняя одежда, ковры, образцы вышивок), около 700 предметов керамики, коллекция писанок, деревянные резные вещицы, изделия из металла и стекла, коллекция народных музыкальных инструментов.
Читайте также: В центре Киева из-за прорыва трубы образовался "каток"
Приоритетной в коллекции Музея является сборник украинских народных картин. Также в центре хранится личная библиотека Ивана Гончара, насчитывающий 2750 книг.
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