Раздел: Общество
Украинцам обещают весной затяжные холода
Сурок, в свою очередь, предсказал скорое тепло.
Ранняя весна была предсказана сурком, живущим на биостанции Харьковского нацуниверситета им. Каразина, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.
2 февраля он вышел из норки и отбросил тень, что является предсказанием того, что через 6 недель придет весна.
Однако народный синоптик Леонид Горбань уверен, что быстро тепло не наступит.
По его утверждению, в марте будет холодно.
Горбань уточнил, что его прогноз основан на числовых рядах планет и народных приметах.
По словам синоптика, на первой неделе марта будет морозно. Так, в период 1-4 марта днем будет 6-8 градусов со знаком минус, а ночью термометры покажут до минус 12.
В центре страны 3-4 марта ожидается снег и немного потеплеет.
В период 10-19 марта столбик термометра покажет 3-4 градуса, но уже с плюсом. 13-14 марта в Украине будет дождливая погода.
Однако следом опять придет похолодание: 20-22 марта дневная температура +2-3 градуса, а ночная покажет мороз.
Горбань утверждает, что потеплеет в Украине в конце марта: об устойчивой плюсовой температуре можно будет говорить после 23 числа. К 30 марта температура воздуха прогреется до +7-9 градусов.
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Более того, синоптик заверяет, что такая же температура будет и на майские праздники.
Ранняя весна была предсказана сурком, живущим на биостанции Харьковского нацуниверситета им. Каразина, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.
2 февраля он вышел из норки и отбросил тень, что является предсказанием того, что через 6 недель придет весна.
Однако народный синоптик Леонид Горбань уверен, что быстро тепло не наступит.
По его утверждению, в марте будет холодно.
Горбань уточнил, что его прогноз основан на числовых рядах планет и народных приметах.
По словам синоптика, на первой неделе марта будет морозно. Так, в период 1-4 марта днем будет 6-8 градусов со знаком минус, а ночью термометры покажут до минус 12.
В центре страны 3-4 марта ожидается снег и немного потеплеет.
В период 10-19 марта столбик термометра покажет 3-4 градуса, но уже с плюсом. 13-14 марта в Украине будет дождливая погода.
Однако следом опять придет похолодание: 20-22 марта дневная температура +2-3 градуса, а ночная покажет мороз.
Горбань утверждает, что потеплеет в Украине в конце марта: об устойчивой плюсовой температуре можно будет говорить после 23 числа. К 30 марта температура воздуха прогреется до +7-9 градусов.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
Более того, синоптик заверяет, что такая же температура будет и на майские праздники.
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