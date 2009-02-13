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Украинцам обещают весной затяжные холода

Украинцам обещают весной затяжные холода Сурок, в свою очередь, предсказал скорое тепло.

Ранняя весна была предсказана сурком, живущим на биостанции Харьковского нацуниверситета им. Каразина, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.

2 февраля он вышел из норки и отбросил тень, что является предсказанием того, что через 6 недель придет весна.

Однако народный синоптик Леонид Горбань уверен, что быстро тепло не наступит.

По его утверждению, в марте будет холодно.

Горбань уточнил, что его прогноз основан на числовых рядах планет и народных приметах.

По словам синоптика, на первой неделе марта будет морозно. Так, в период 1-4 марта днем будет 6-8 градусов со знаком минус, а ночью термометры покажут до минус 12.

В центре страны 3-4 марта ожидается снег и немного потеплеет.

В период 10-19 марта столбик термометра покажет 3-4 градуса, но уже с плюсом. 13-14 марта в Украине будет дождливая погода.

Однако следом опять придет похолодание: 20-22 марта дневная температура +2-3 градуса, а ночная покажет мороз.

Горбань утверждает, что потеплеет в Украине в конце марта: об устойчивой плюсовой температуре можно будет говорить после 23 числа. К 30 марта температура воздуха прогреется до +7-9 градусов.

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Более того, синоптик заверяет, что такая же температура будет и на майские праздники.
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 Теги: весна, погода

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Сегодня, 13:54 » Автор: Анна Мартынова
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