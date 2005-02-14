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Учительница из Луганска рассказала, как учат детей в «ЛНР»
Пропаганда и перьевые ручки.
В школах захваченного террористами Луганска мальчики и девочки учатся в раздельных классах, их заставляют учиться стоя и прививают ненависть ко всему украинскому, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Об этом рассказала учительница, которая покинула оккупированный город и теперь работает на подконтрольной Украине территории.
"В школах Луганска идет "промывка мозгов", воспитывается ненависть ко всему украинскому. Украину называют оккупантом. Вы представляете, до чего маразм дошел?! Куда возвращаться?", - посетовала собеседница издания.
По словам педагога, ученики не сидят за партами, а занятия проходят стоя. Кроме того карандаши детям заменили перьевыми ручками.
Ученики старших классов, пишут авторы материала, вынуждены изучать гимн так называемой ЛНР.
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В пример издание также приводит случай в оккупированной Брянке, где в средней школе №20 террористы открыли так называемую памятную табличку уничтоженному главарю террористов из батальона "Призрак" Алексею Мозговому, на которой написано: "Не бойся за шкуру, бойся за честь!"
В школах захваченного террористами Луганска мальчики и девочки учатся в раздельных классах, их заставляют учиться стоя и прививают ненависть ко всему украинскому, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Об этом рассказала учительница, которая покинула оккупированный город и теперь работает на подконтрольной Украине территории.
"В школах Луганска идет "промывка мозгов", воспитывается ненависть ко всему украинскому. Украину называют оккупантом. Вы представляете, до чего маразм дошел?! Куда возвращаться?", - посетовала собеседница издания.
По словам педагога, ученики не сидят за партами, а занятия проходят стоя. Кроме того карандаши детям заменили перьевыми ручками.
Ученики старших классов, пишут авторы материала, вынуждены изучать гимн так называемой ЛНР.
Читайте также: Патриотические фото из оккупированного Донецка "взорвали" Сеть
В пример издание также приводит случай в оккупированной Брянке, где в средней школе №20 террористы открыли так называемую памятную табличку уничтоженному главарю террористов из батальона "Призрак" Алексею Мозговому, на которой написано: "Не бойся за шкуру, бойся за честь!"
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