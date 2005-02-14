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Раздел: Общество  
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Учительница из Луганска рассказала, как учат детей в «ЛНР»

Учительница из Луганска рассказала, как учат детей в «ЛНР»Пропаганда и перьевые ручки.

В школах захваченного террористами Луганска мальчики и девочки учатся в раздельных классах, их заставляют учиться стоя и прививают ненависть ко всему украинскому, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Об этом рассказала учительница, которая покинула оккупированный город и теперь работает на подконтрольной Украине территории.

"В школах Луганска идет "промывка мозгов", воспитывается ненависть ко всему украинскому. Украину называют оккупантом. Вы представляете, до чего маразм дошел?! Куда возвращаться?", - посетовала собеседница издания.

По словам педагога, ученики не сидят за партами, а занятия проходят стоя. Кроме того карандаши детям заменили перьевыми ручками.

Ученики старших классов, пишут авторы материала, вынуждены изучать гимн так называемой ЛНР.

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В пример издание также приводит случай в оккупированной Брянке, где в средней школе №20 террористы открыли так называемую памятную табличку уничтоженному главарю террористов из батальона "Призрак" Алексею Мозговому, на которой написано: "Не бойся за шкуру, бойся за честь!"

Учительница из Луганска рассказала, как учат детей в «ЛНР»
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 Теги: ЛНР, школа

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Сегодня, 13:42 » Автор: Анна Мартынова
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