Раздел: Общество
Астрологи предупредили украинцев о самых неблагоприятных днях в 2018 году
Велика вероятность различных стихийных бедствий.
Никишин назвал самые опасные даты 2018 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
По его словам, наиболее велика вероятность различных стихийных бедствий, аварий будет вблизи солнечных и лунных затмений. Об этом сказал директор Украинского астрологического института Павла Глобы на чате в "Главреде".
"Критические вехи — соответственно, вблизи солнечных и лунных затмений — 15 февраля, 13 и 27 июля, а также 11 августа. Еще дополнительно даты повышенной аварийности и катастроф: 19 апреля — 1 мая, 3-9 мая, 11-16 мая, 19-21 июля, 3-4 августа, 7-11 октября, 15-19 октября, 22-26 октября, 28 октября —2 ноября", - отметил Никишин.
Читайте также: Украинцев предупредили о новом виде мошенничества
"Могу сказать, что положение планет до середины мая и после 6 ноября способствуют стихийным бунтам, протестным акциям, пожарам, взрывам и терактам. А период с середины мая до начала ноября связан, скорее, с финансовыми катаклизмами и, возможно, новой волной мирового экономического кризиса", - сказал Никишин.
Никишин назвал самые опасные даты 2018 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
По его словам, наиболее велика вероятность различных стихийных бедствий, аварий будет вблизи солнечных и лунных затмений. Об этом сказал директор Украинского астрологического института Павла Глобы на чате в "Главреде".
"Критические вехи — соответственно, вблизи солнечных и лунных затмений — 15 февраля, 13 и 27 июля, а также 11 августа. Еще дополнительно даты повышенной аварийности и катастроф: 19 апреля — 1 мая, 3-9 мая, 11-16 мая, 19-21 июля, 3-4 августа, 7-11 октября, 15-19 октября, 22-26 октября, 28 октября —2 ноября", - отметил Никишин.
Читайте также: Украинцев предупредили о новом виде мошенничества
"Могу сказать, что положение планет до середины мая и после 6 ноября способствуют стихийным бунтам, протестным акциям, пожарам, взрывам и терактам. А период с середины мая до начала ноября связан, скорее, с финансовыми катаклизмами и, возможно, новой волной мирового экономического кризиса", - сказал Никишин.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
107
0
Оставьте свой комментарий