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Раздел: Общество  
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Астрологи предупредили украинцев о самых неблагоприятных днях в 2018 году

Астрологи предупредили украинцев о самых неблагоприятных днях в 2018 годуВелика вероятность различных стихийных бедствий.

Никишин назвал самые опасные даты 2018 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.

По его словам, наиболее велика вероятность различных стихийных бедствий, аварий будет вблизи солнечных и лунных затмений. Об этом сказал директор Украинского астрологического института Павла Глобы на чате в "Главреде".

"Критические вехи — соответственно, вблизи солнечных и лунных затмений — 15 февраля, 13 и 27 июля, а также 11 августа. Еще дополнительно даты повышенной аварийности и катастроф: 19 апреля — 1 мая, 3-9 мая, 11-16 мая, 19-21 июля, 3-4 августа, 7-11 октября, 15-19 октября, 22-26 октября, 28 октября —2 ноября", - отметил Никишин.

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"Могу сказать, что положение планет до середины мая и после 6 ноября способствуют стихийным бунтам, протестным акциям, пожарам, взрывам и терактам. А период с середины мая до начала ноября связан, скорее, с финансовыми катаклизмами и, возможно, новой волной мирового экономического кризиса", - сказал Никишин.
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 Теги: 2018 год, астролог

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Сегодня, 13:45 » Автор: Анна Мартынова
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