» » В Киеве закрыли шесть станций метро
Раздел: Общество  
0

В Киеве закрыли шесть станций метро

В Киеве закрыли шесть станций метроНеизвестный сообщил о возможном взрыве.

Полиция Киева проверяет сообщение о заминировании шести станций метрополитена, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Как сообщили в ГУ НП в столице, проводится осмотр станций "Площадь Льва Толстого", "Университет", "Театральная", "Золотые Ворота", "Майдан Незалежности" и "Крещатик".

В дежурную часть позвонил аноним: мужчина рассказал, что стал свидетелем разговора между двумя неизвестными, которые говорили, что через час будет взрыв на пяти станциях метро.

Для проверки этой информации на места выехали специалисты взрывотехнической службы и кинологи. Работают полицейские метрополитена. Проводится эвакуация. Станции закрыты на вход и выход.

Читайте также: В Киеве появится остановка «по требованию» возле метро «Святошин»

Сообщение зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений. Правоохранители проверяют подземку и устанавливают личность анонима.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, метро

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:03 » Автор: Татьяна Шедько
     78
     0

Похожие новости по теме

В Киеве закрыли одну из станций метро В Киеве закрыли одну из станций метро

На сайте киевской "подземки" нет информации о закрытии станции.

"Минирование" станций метро в Киеве: полиция раскрыла подробности

В полицию поступило три сообщения о закладке взрывчатки в столичном метрополитене.

В Киеве экстренно закрыли одну из станций метро В Киеве экстренно закрыли одну из станций метро

Станция не работает и как пересадочный узел.

В Киеве несколько станций метро закрыли из-за угрозы взрыва В Киеве несколько станций метро закрыли из-за угрозы взрыва

В Киеве станции метро "Крещатик" и "Театральная" закрыли для пассажиров из-за сообщения о минировании.

В Киеве завтра частично перекроют три станции метро В Киеве завтра частично перекроют три станции метро

Завтра в столице будут частично ограничена работа трех станций метро.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх