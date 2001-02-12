Раздел: Общество
В Киеве закрыли шесть станций метро
Неизвестный сообщил о возможном взрыве.
Полиция Киева проверяет сообщение о заминировании шести станций метрополитена, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Как сообщили в ГУ НП в столице, проводится осмотр станций "Площадь Льва Толстого", "Университет", "Театральная", "Золотые Ворота", "Майдан Незалежности" и "Крещатик".
В дежурную часть позвонил аноним: мужчина рассказал, что стал свидетелем разговора между двумя неизвестными, которые говорили, что через час будет взрыв на пяти станциях метро.
Для проверки этой информации на места выехали специалисты взрывотехнической службы и кинологи. Работают полицейские метрополитена. Проводится эвакуация. Станции закрыты на вход и выход.
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Сообщение зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений. Правоохранители проверяют подземку и устанавливают личность анонима.
Полиция Киева проверяет сообщение о заминировании шести станций метрополитена, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Как сообщили в ГУ НП в столице, проводится осмотр станций "Площадь Льва Толстого", "Университет", "Театральная", "Золотые Ворота", "Майдан Незалежности" и "Крещатик".
В дежурную часть позвонил аноним: мужчина рассказал, что стал свидетелем разговора между двумя неизвестными, которые говорили, что через час будет взрыв на пяти станциях метро.
Для проверки этой информации на места выехали специалисты взрывотехнической службы и кинологи. Работают полицейские метрополитена. Проводится эвакуация. Станции закрыты на вход и выход.
Читайте также: В Киеве появится остановка «по требованию» возле метро «Святошин»
Сообщение зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений. Правоохранители проверяют подземку и устанавливают личность анонима.
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