Раздел: Общество
Во Львове демонтируют Мемориал Славы
Над демонтажем начнут работать уже в скором времени.
Во Львове скоро начнут работы по демонтажу 30-метровой стелы Мемориала Славы на улице Стрыйской, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Об этом сегодня заявил заместитель городского председателя Львова Андрей Москаленко на пресс-конференции.
"Галицкая районная администрация при обследовании обнаружила, что часть элементов конструкции этого комплекса находится в аварийном состоянии, поэтому было принято решение исполнительного комитета об изготовлении выводов относительно технического состояния Монумента. В частности, мы заказали исследование Львовской политехники относительно состояния ключевых конструкций и в соответствии с выводами, общее состояние несущих конструкций аварийное и они подлежат демонтажу", - заявил Андрей Москаленко.
Отметим, что Мемориал состоит из трех элементов: тридцатиметрового бетонного столба, облицованного гранитной плиткой, бронзовой центральной группы и массивной железобетонной стелы из кованой меди, центр ансамбля составляет скульптурная группа из фигур советского воина и "Родины-матери".
По словам заместителя городского головы, в пятницу исполнительный комитет города готовит проект решения о заказе в Галицкой районной администрации противоаварийных демонтажных работ стелы. Демонтажные работы планируют начать этой весной, пока неизвестна точная стоимость противоаварийных работ.
"Уже в эту пятницу, после принятия решения о демонтаже, мы сможем начать противоаварийные работы по этой стеле, которая представляет опасность. Будет заказана специальная ограда, чтобы это место было безопасным для людей", - сказал Москаленко.
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Также заместитель городского головы рассказал, что в мэрии рассматривают возможность переноса памятника в музей "Территория террора".
Во Львове скоро начнут работы по демонтажу 30-метровой стелы Мемориала Славы на улице Стрыйской, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Об этом сегодня заявил заместитель городского председателя Львова Андрей Москаленко на пресс-конференции.
"Галицкая районная администрация при обследовании обнаружила, что часть элементов конструкции этого комплекса находится в аварийном состоянии, поэтому было принято решение исполнительного комитета об изготовлении выводов относительно технического состояния Монумента. В частности, мы заказали исследование Львовской политехники относительно состояния ключевых конструкций и в соответствии с выводами, общее состояние несущих конструкций аварийное и они подлежат демонтажу", - заявил Андрей Москаленко.
Отметим, что Мемориал состоит из трех элементов: тридцатиметрового бетонного столба, облицованного гранитной плиткой, бронзовой центральной группы и массивной железобетонной стелы из кованой меди, центр ансамбля составляет скульптурная группа из фигур советского воина и "Родины-матери".
По словам заместителя городского головы, в пятницу исполнительный комитет города готовит проект решения о заказе в Галицкой районной администрации противоаварийных демонтажных работ стелы. Демонтажные работы планируют начать этой весной, пока неизвестна точная стоимость противоаварийных работ.
"Уже в эту пятницу, после принятия решения о демонтаже, мы сможем начать противоаварийные работы по этой стеле, которая представляет опасность. Будет заказана специальная ограда, чтобы это место было безопасным для людей", - сказал Москаленко.
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Также заместитель городского головы рассказал, что в мэрии рассматривают возможность переноса памятника в музей "Территория террора".
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