Раздел: Общество
На Одесчине придумали новый способ привлечения туристов
Лавандовые поля уже пользуются огромной популярностью во Франции.
Скоро в Тарутинском районе Одесской области начнут выращивать лаванду. Местные власти намерены создать агрокластер «Фрумушика-Нова», который и займется высаживанием растений. Ценная культура не только будет идти на переработку — лавандовый туризм станет еще одной (и притом очень фотогеничной) «фишкой» области, передает Хроника.инфо со ссылкой на experttur.com.
На базе агрокластера появится научно-исследовательский центр с участием представителей основных одесских вузов. Соответствующее распоряжение уже подписано главой Одесской облгосадминистрации Максимом Степановым.
Стоить отметить, что решение о высадке лавандовых полей созрело в том числе из-за изменения климатических условий на юге Одесской области. Непосредственно на месте планируют организовать процесс переработки растений.
В период цветения на лавандовых полях Одесской области смогут свободно побывать туристы.
Примечательно, что идея выращивать лаванду на территории Любашевского района Одесской области появилась у французских инвесторов еще в 2016 году. Общественные слушание подтвердили — местные жители одобряют идею и поддерживают план обустройства территории. В соответствии с проектом, предприятие по переработке эфирных культур лаванды и шалфея будет построено на территории бывшего комбикормового комбината и займет площадь 1,7 гектара.
Методом дистилляции там будут перерабатываться 2,5 тонн сырья, а методом экстракции – 3,5 тонны концентрата. Инвестор уверяет, что производственный цикл абсолютно безвредный, а отходами производства можно удобрять огороды местных жителей.
Такие объекты за рубежом тоже давно стали туристическими, там можно проследить весь процесс производства, купить сделанные на месте духи или же масла.
Лавандовые поля – это еще один очень перспективный способ привлечь туристов в Одесскую область. Известно, что 80% лаванды, используемой в мире, выращивается во французском Провансе (остальная — преимущественно в Болгарии и даже, вы удивитесь, в Китае). Тарутинский район также имеет все шансы превратиться в маленький Прованс. С июля до конца августа холмы, засаженные травами, приобретают насыщенный фиолетовый цвет и источают потрясающий аромат.
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Кроме того, лаванда применяется в фармации и косметологии. Вытяжку из этого растения добавляют в лосьоны, шампуни и мыло — как фабричное, так и ручной работы. Таким образом, Одесская область поможет людям не только насладиться красотой лавандовых полей, но и оздоровиться.
Скоро в Тарутинском районе Одесской области начнут выращивать лаванду. Местные власти намерены создать агрокластер «Фрумушика-Нова», который и займется высаживанием растений. Ценная культура не только будет идти на переработку — лавандовый туризм станет еще одной (и притом очень фотогеничной) «фишкой» области, передает Хроника.инфо со ссылкой на experttur.com.
На базе агрокластера появится научно-исследовательский центр с участием представителей основных одесских вузов. Соответствующее распоряжение уже подписано главой Одесской облгосадминистрации Максимом Степановым.
Стоить отметить, что решение о высадке лавандовых полей созрело в том числе из-за изменения климатических условий на юге Одесской области. Непосредственно на месте планируют организовать процесс переработки растений.
В период цветения на лавандовых полях Одесской области смогут свободно побывать туристы.
Примечательно, что идея выращивать лаванду на территории Любашевского района Одесской области появилась у французских инвесторов еще в 2016 году. Общественные слушание подтвердили — местные жители одобряют идею и поддерживают план обустройства территории. В соответствии с проектом, предприятие по переработке эфирных культур лаванды и шалфея будет построено на территории бывшего комбикормового комбината и займет площадь 1,7 гектара.
Методом дистилляции там будут перерабатываться 2,5 тонн сырья, а методом экстракции – 3,5 тонны концентрата. Инвестор уверяет, что производственный цикл абсолютно безвредный, а отходами производства можно удобрять огороды местных жителей.
Такие объекты за рубежом тоже давно стали туристическими, там можно проследить весь процесс производства, купить сделанные на месте духи или же масла.
Лавандовые поля – это еще один очень перспективный способ привлечь туристов в Одесскую область. Известно, что 80% лаванды, используемой в мире, выращивается во французском Провансе (остальная — преимущественно в Болгарии и даже, вы удивитесь, в Китае). Тарутинский район также имеет все шансы превратиться в маленький Прованс. С июля до конца августа холмы, засаженные травами, приобретают насыщенный фиолетовый цвет и источают потрясающий аромат.
Читайте также: В Крыму придумали, как привлечь туристов, в Сети смеются
Кроме того, лаванда применяется в фармации и косметологии. Вытяжку из этого растения добавляют в лосьоны, шампуни и мыло — как фабричное, так и ручной работы. Таким образом, Одесская область поможет людям не только насладиться красотой лавандовых полей, но и оздоровиться.
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