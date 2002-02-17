Раздел: Общество
Киевлянам рассказали, как в ближайшее время изменятся маршрутки
Чиновник анонсировал важные изменения.
До июня киевская власть обещает провести два конкурса среди перевозчиков для 45 столичных маршрутов. Участники могут подавать заявки онлайн, а победители — без промедления приступить к работе сразу после оглашения результатов конкурса, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Первый конкурс, на 15 маршрутов, проведут уже в марте, а второй, на 30 маршрутов, в апреле-мае, рассказал Сергей Симонов, глава Департамента транспортной инфраструктуры столицы.
"Это покроет полностью сеть Киева, кроме 30 маршрутов, которые нам Всемирный банк рекомендует реорганизовать. Мы ожидаем новый подвижной состав для" Киевпастранса" и за счет того подвижного состава мы сможем реорганизовать некоторые маршруты и обеспечить их автобусами", — сказал Симонов.
Подать документы на конкурс в электронной форме перевозчики могут уже сейчас — на сайте "Коммунальной службы перевозок". Приступить к работе победители конкурсов также смогут сразу же — после заключения договора.
"Относительно требований — это будет требование Евро-5, также маршрутные автобусы должны быть оборудованы GPS-трекерами, чтобы мы отслеживали время и маршрут, и валидаторами — устройствами для считывания электронного билета, чтобы люди могли платить проездным или банковской картой, а водители должны иметь форменную одежду ", — рассказал Симонов.
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Также чиновник отметил, что полностью запустить электронный билет в коммунальном транспорте планируют до 14 июля.
До июня киевская власть обещает провести два конкурса среди перевозчиков для 45 столичных маршрутов. Участники могут подавать заявки онлайн, а победители — без промедления приступить к работе сразу после оглашения результатов конкурса, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Первый конкурс, на 15 маршрутов, проведут уже в марте, а второй, на 30 маршрутов, в апреле-мае, рассказал Сергей Симонов, глава Департамента транспортной инфраструктуры столицы.
"Это покроет полностью сеть Киева, кроме 30 маршрутов, которые нам Всемирный банк рекомендует реорганизовать. Мы ожидаем новый подвижной состав для" Киевпастранса" и за счет того подвижного состава мы сможем реорганизовать некоторые маршруты и обеспечить их автобусами", — сказал Симонов.
Подать документы на конкурс в электронной форме перевозчики могут уже сейчас — на сайте "Коммунальной службы перевозок". Приступить к работе победители конкурсов также смогут сразу же — после заключения договора.
"Относительно требований — это будет требование Евро-5, также маршрутные автобусы должны быть оборудованы GPS-трекерами, чтобы мы отслеживали время и маршрут, и валидаторами — устройствами для считывания электронного билета, чтобы люди могли платить проездным или банковской картой, а водители должны иметь форменную одежду ", — рассказал Симонов.
Читайте также: Киевлянам показали, как изменятся парки после реконструкции
Также чиновник отметил, что полностью запустить электронный билет в коммунальном транспорте планируют до 14 июля.
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