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Раздел: Общество  
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Киевлянам рассказали, как в ближайшее время изменятся маршрутки

Киевлянам рассказали, как в ближайшее время изменятся маршруткиЧиновник анонсировал важные изменения.

До июня киевская власть обещает провести два конкурса среди перевозчиков для 45 столичных маршрутов. Участники могут подавать заявки онлайн, а победители — без промедления приступить к работе сразу после оглашения результатов конкурса, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

Первый конкурс, на 15 маршрутов, проведут уже в марте, а второй, на 30 маршрутов, в апреле-мае, рассказал Сергей Симонов, глава Департамента транспортной инфраструктуры столицы.

"Это покроет полностью сеть Киева, кроме 30 маршрутов, которые нам Всемирный банк рекомендует реорганизовать. Мы ожидаем новый подвижной состав для" Киевпастранса" и за счет того подвижного состава мы сможем реорганизовать некоторые маршруты и обеспечить их автобусами", — сказал Симонов.

Подать документы на конкурс в электронной форме перевозчики могут уже сейчас — на сайте "Коммунальной службы перевозок". Приступить к работе победители конкурсов также смогут сразу же — после заключения договора.

"Относительно требований — это будет требование Евро-5, также маршрутные автобусы должны быть оборудованы GPS-трекерами, чтобы мы отслеживали время и маршрут, и валидаторами — устройствами для считывания электронного билета, чтобы люди могли платить проездным или банковской картой, а водители должны иметь форменную одежду ", — рассказал Симонов.

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Также чиновник отметил, что полностью запустить электронный билет в коммунальном транспорте планируют до 14 июля.
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 Теги: Киев, маршрутки

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Сегодня, 14:05 » Автор: Анна Мартынова
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