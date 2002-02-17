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Раздел: Общество  
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В Киеве авария заблокировала движение трамваев

В Киеве авария заблокировала движение трамваевАвто столкнулось с трамваем.

В центре Киева на площади Победы произошло дорожно-транспортное происшествие при участии легкового автомобиля и трамвая, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com

В частности, возле ТРЦ "Украина" столкнулись Fiat Doblo и трамвай № 18.

Также отмечается, что заблокировано движение трамваев № 1, 3, 18 и 15.

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В результате аварии от ТРЦ и по бульвару Шевченко образовалась пробка. Машины едут со скорость 5 км/час.

В Киеве авария заблокировала движение трамваев
В Киеве авария заблокировала движение трамваев
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 Теги: Киев, трамвай

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Сегодня, 14:25 » Автор: Анна Мартынова
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