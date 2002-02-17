Раздел: Общество
В Киеве авария заблокировала движение трамваев
Авто столкнулось с трамваем.
В центре Киева на площади Победы произошло дорожно-транспортное происшествие при участии легкового автомобиля и трамвая, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com
В частности, возле ТРЦ "Украина" столкнулись Fiat Doblo и трамвай № 18.
Также отмечается, что заблокировано движение трамваев № 1, 3, 18 и 15.
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В результате аварии от ТРЦ и по бульвару Шевченко образовалась пробка. Машины едут со скорость 5 км/час.
В центре Киева на площади Победы произошло дорожно-транспортное происшествие при участии легкового автомобиля и трамвая, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com
В частности, возле ТРЦ "Украина" столкнулись Fiat Doblo и трамвай № 18.
Также отмечается, что заблокировано движение трамваев № 1, 3, 18 и 15.
Читайте также: Авария в Киеве: парализовано движение трамваев
В результате аварии от ТРЦ и по бульвару Шевченко образовалась пробка. Машины едут со скорость 5 км/час.
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