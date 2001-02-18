Чиновник рассказал, почему украинцы часто не платят алименты

Недавно принятый закон направлен на то, чтобы изменить эту ситуацию.



Алименты в Украине чаще всего не платят мужчины из-за отсутствия наказания. Об этом в комментарии корреспонденту ГолосUA рассказал начальник Главного территориального управления юстиции в г. Киеве Станислав Куценко, передаёт



«Обычно не платят алименты мужчины, они являются недисциплинированными плательщиками. Женщина чаще всего остается с ребенком, и на нее ложится груз воспитания. Поэтому те изменения, которые приняты в законодательстве, касаются в первую очередь мужчин. Законодательный механизм налажен так, чтобы ограничить их в основных правах: на управление транспортным средством, на охоту, на выезд за границу. Если у человека есть совесть, то он, безусловно, будет помогать в воспитании своего ребенка и заботиться о нем», - объяснил С.Куценко.



По его словам, «алименты у нас не платят из-за фактического отсутствия наказания».



«А безнаказанность порождает безответственность. В частности, до вступления в силу закона были случаи, когда один из бывших супругом мог устраивать психологический террор второму супругу бесконечно и безосновательно, запрещая ему выезд с ребенком на лечение, учебу, отдых или оздоровление. Новый закон позволяет тому из родителей, с кем живет ребенок, вывозить его за границу для этих целей», - особо отметил С.Куценко.



Напомним, ранее сообщалось, 6 февраля в Украине вступил в силу закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов», который существенно усиливает ответственность бывших супругов за неуплату алиментов.



Теперь злостных неплательщиков алиментов могут не выпустить за рубеж, лишить права управлять транспортными средствами, а также пользоваться огнестрельным, холодным и травматическим оружием.



Читайте также: Раненные участники Майдана получили новые льготы



Более того, если отец является должником по уплате алиментов суммарно более чем за шесть месяцев, то с 6 февраля для выезда ребенка за рубеж его разрешение также не потребуется. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Алименты в Украине чаще всего не платят мужчины из-за отсутствия наказания. Об этом в комментарии корреспонденту ГолосUA рассказал начальник Главного территориального управления юстиции в г. Киеве Станислав Куценко, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на Голос «Обычно не платят алименты мужчины, они являются недисциплинированными плательщиками. Женщина чаще всего остается с ребенком, и на нее ложится груз воспитания. Поэтому те изменения, которые приняты в законодательстве, касаются в первую очередь мужчин. Законодательный механизм налажен так, чтобы ограничить их в основных правах: на управление транспортным средством, на охоту, на выезд за границу. Если у человека есть совесть, то он, безусловно, будет помогать в воспитании своего ребенка и заботиться о нем», - объяснил С.Куценко.По его словам, «алименты у нас не платят из-за фактического отсутствия наказания».«А безнаказанность порождает безответственность. В частности, до вступления в силу закона были случаи, когда один из бывших супругом мог устраивать психологический террор второму супругу бесконечно и безосновательно, запрещая ему выезд с ребенком на лечение, учебу, отдых или оздоровление. Новый закон позволяет тому из родителей, с кем живет ребенок, вывозить его за границу для этих целей», - особо отметил С.Куценко.Напомним, ранее сообщалось, 6 февраля в Украине вступил в силу закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов», который существенно усиливает ответственность бывших супругов за неуплату алиментов.Теперь злостных неплательщиков алиментов могут не выпустить за рубеж, лишить права управлять транспортными средствами, а также пользоваться огнестрельным, холодным и травматическим оружием.Более того, если отец является должником по уплате алиментов суммарно более чем за шесть месяцев, то с 6 февраля для выезда ребенка за рубеж его разрешение также не потребуется.