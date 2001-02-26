Раздел: Общество
Студенты в Киеве начали бессрочную забастовку
Студенты и пед.коллектив возмущены вмешательством в дела ВУЗа.
Студенты и трудовой коллектив Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца объявили бессрочную забастовку.
Об этом сообщается на странице вуза в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
Забастовка объявлена в связи с вмешательством руководства Министерства здравоохранения Украины в независимость и самоуправление НМУ им. А.А. Богомольца,
"Руководство Минздрава (а именно первый заместитель Ульяны Супрун - Александр Линчевский) системно в течение 2017 - 2018 годов, злоупотребляя властью, предоставляло письменные указания университету нарушить закон под угрозой расправы увольнением, осуществлять расходы бюджетных средств в особо крупном размере", - говорится в обращении коллектива.
Отмечается, что из-за отказа ректора университета выполнить незаконные приказы Минздрава - руководство министерства незаконно отстранило его от исполнения обязанностей.
"Такие действия руководства Минздрава прямо нарушают ст. 19 Конституции Украины", - уверены в университете.
Трудовой коллектив НМУ имени А.А. Богомольца также подчеркивает, что право выбора руководства университета принадлежит исключительно трудовому коллективу вуза.
"К сожалению, вместо немедленного прекращения обвинения своих заместителей исполняющего обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун продолжает свою бездеятельность, прикрывая их незаконными действиями. Минздрав решил поставить весь университет на колени, блокируя выплаты стипендий студентам и заработные платы трудового коллектива", - говорится в заявлении.
Студенты и работники университета заявляют, что такие дешевые манипуляции и неприкрытое давление со стороны руководства Минздрава неприемлемы.
Поэтому, начиная с понедельника, 26 февраля учебный процесс и научная деятельность в НМУ им. А.А. Богомольца полностью остановится на неопределенное время, а все помещения университета будут недоступны для посетителей за исключением помещений клиники, где лечатся пациенты.
Студенты и коллектив университета обращаются и требуют от Президента Украины, как гаранта Конституции Украины, немедленно вмешаться в ситуацию. От Председателя Верховной Рады Украины требуют немедленно создать комиссию по расследованию злоупотреблений руководством Минздрава и начать процедуру отстранения от исполнения обязанностей министра здравоохранения Ульяны Супрун и ее политической команды заместителей.
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"От Премьер-министра Украины, как руководителя Правительства Украины, требуем немедленно назначить комиссию по расследованию незаконной деятельности руководства Минздрава и на время такого расследования отстранить от исполнения обязанностей министра здравоохранения Ульяну Супрун и отстранить от выполнения своих обязанностей ее заместителей. От председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции требуем немедленного расследования нарушений антикоррупционного законодательства со стороны руководства Минздрава, и на время проведения проверки предоставить предписание об отстранении руководства Минздрава от выполнения ими своих обязанностей", - отметили в университете.
Студенты и трудовой коллектив Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца объявили бессрочную забастовку.
Об этом сообщается на странице вуза в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
Забастовка объявлена в связи с вмешательством руководства Министерства здравоохранения Украины в независимость и самоуправление НМУ им. А.А. Богомольца,
"Руководство Минздрава (а именно первый заместитель Ульяны Супрун - Александр Линчевский) системно в течение 2017 - 2018 годов, злоупотребляя властью, предоставляло письменные указания университету нарушить закон под угрозой расправы увольнением, осуществлять расходы бюджетных средств в особо крупном размере", - говорится в обращении коллектива.
Отмечается, что из-за отказа ректора университета выполнить незаконные приказы Минздрава - руководство министерства незаконно отстранило его от исполнения обязанностей.
"Такие действия руководства Минздрава прямо нарушают ст. 19 Конституции Украины", - уверены в университете.
Трудовой коллектив НМУ имени А.А. Богомольца также подчеркивает, что право выбора руководства университета принадлежит исключительно трудовому коллективу вуза.
"К сожалению, вместо немедленного прекращения обвинения своих заместителей исполняющего обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун продолжает свою бездеятельность, прикрывая их незаконными действиями. Минздрав решил поставить весь университет на колени, блокируя выплаты стипендий студентам и заработные платы трудового коллектива", - говорится в заявлении.
Студенты и работники университета заявляют, что такие дешевые манипуляции и неприкрытое давление со стороны руководства Минздрава неприемлемы.
Поэтому, начиная с понедельника, 26 февраля учебный процесс и научная деятельность в НМУ им. А.А. Богомольца полностью остановится на неопределенное время, а все помещения университета будут недоступны для посетителей за исключением помещений клиники, где лечатся пациенты.
Студенты и коллектив университета обращаются и требуют от Президента Украины, как гаранта Конституции Украины, немедленно вмешаться в ситуацию. От Председателя Верховной Рады Украины требуют немедленно создать комиссию по расследованию злоупотреблений руководством Минздрава и начать процедуру отстранения от исполнения обязанностей министра здравоохранения Ульяны Супрун и ее политической команды заместителей.
Читайте также: Работники Киевского СИЗО начали забастовку
"От Премьер-министра Украины, как руководителя Правительства Украины, требуем немедленно назначить комиссию по расследованию незаконной деятельности руководства Минздрава и на время такого расследования отстранить от исполнения обязанностей министра здравоохранения Ульяну Супрун и отстранить от выполнения своих обязанностей ее заместителей. От председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции требуем немедленного расследования нарушений антикоррупционного законодательства со стороны руководства Минздрава, и на время проведения проверки предоставить предписание об отстранении руководства Минздрава от выполнения ими своих обязанностей", - отметили в университете.
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