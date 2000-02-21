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Раздел: Общество  
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Планы изменились: в Киеве не появится улица имени Бориса Немцова

Планы изменились: в Киеве не появится улица имени Бориса НемцоваРешение по переименованию пока откладывается в долгий ящик.

Киевский городской совет не рассматривал вопрос о переименовании Воздухофлотского проспекта в проспект имени Бориса Немцова.

Об этом говорится в ответе Киевгорадминистрации на запрос Громадского, пишет Хроника.инфо со ссылкой на focus.

"На сегодня в исполнительный орган Киевского городского совета соответствующие документы о переименовании не поступали. Предложения о переименовании не рассматривались", — сообщили в КГГА, отметив, что 8 декабря 2017 года комиссия по переименованию решила назвать в честь Бориса Немцова сквер на углу улиц Сурикова и Воздухофлотского проспекта. Этот вопрос вынесен на общественное обсуждение, оно продлится до 18 марта 2018 года.

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Издание отмечает, что мэр Киева Виталий Кличко анонсировал рассмотрение вопроса о переименовании Воздухофлотского проспекта в честь политика Бориса Немцова в октябре 2015 года.
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 Теги: Киев, переименование улиц, Немцов, политик, улица, проспект

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Сегодня, 01:20 » Автор: Едгар Букмирза
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