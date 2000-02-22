В Киеве потерялся четырехлетний мальчик

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В селе Чернобаевка (Херсонщина) умер двухлетний малыш. Причина смерти – ребенок выпил раствора перекиси водорода. Оксана Федоренко, специалист пресс-службы областного управления ГСЧС, сообщила, что мальчик 2011 г.р. находился в гостях в селе Чернобаевка (Белозерский район) у бабушки и дедушки. Нашел лекарства, с интересом их