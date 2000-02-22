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Раздел: Общество  
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В Киеве потерялся четырехлетний мальчик

В Киеве потерялся четырехлетний мальчикМальчик заскучал и ушел гулять.

Мальчик сбежал от бабушки, пока та рассчитывалась в аптеке, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

По словам пенсионерки, она зашла с 4-летним внуком в аптеку, расположенную у рынка "Оболонь", а когда расплачивалась на кассе за лекарства, ребенок убежал.

Нашли мальчика на рынке у станции метро "Героев Днепра". Прохожие заметили, что маленький ребенок ходит один, и отвели его в здание администрации рынка.

Правоохранителям ребенок рассказал, что ему стало скучно, и он решил прогуляться.

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С родителями и бабушкой мальчика полицейские провели профилактическую беседу.
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 Теги: Киев, розыск

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Сегодня, 15:10 » Автор: Анна Мартынова
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