Раздел: Общество
В Киеве потерялся четырехлетний мальчик
Мальчик заскучал и ушел гулять.
Мальчик сбежал от бабушки, пока та рассчитывалась в аптеке, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
По словам пенсионерки, она зашла с 4-летним внуком в аптеку, расположенную у рынка "Оболонь", а когда расплачивалась на кассе за лекарства, ребенок убежал.
Нашли мальчика на рынке у станции метро "Героев Днепра". Прохожие заметили, что маленький ребенок ходит один, и отвели его в здание администрации рынка.
Правоохранителям ребенок рассказал, что ему стало скучно, и он решил прогуляться.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
С родителями и бабушкой мальчика полицейские провели профилактическую беседу.
Мальчик сбежал от бабушки, пока та рассчитывалась в аптеке, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
По словам пенсионерки, она зашла с 4-летним внуком в аптеку, расположенную у рынка "Оболонь", а когда расплачивалась на кассе за лекарства, ребенок убежал.
Нашли мальчика на рынке у станции метро "Героев Днепра". Прохожие заметили, что маленький ребенок ходит один, и отвели его в здание администрации рынка.
Правоохранителям ребенок рассказал, что ему стало скучно, и он решил прогуляться.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
С родителями и бабушкой мальчика полицейские провели профилактическую беседу.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
130
0
Оставьте свой комментарий