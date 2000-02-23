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Morcheeba приедут в столицу с новым концертом
Группа приедет с новым альбомом.
В Киев приедет британская трип-хоп группа Morcheeba. Концерт коллектива состоится 21 мая в Международном центре культуры и искусств, где Morcheeba презентует свой новый студийный альбом.
Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.
Как передает ukranews.com, группа была создана в 1996 году братьями Полом и Росом Годфри вместе с вокалисткой Скай Эдвардс. Трио образовалось на самом пике эры трип-хопа и музыканты Morcheeba заняли достойное место в жанре рядом с Massive Attack и Portishead.
Записав четыре альбома, в 2003 году Скай Эдвардс покинула группу и занялась сольной карьерой. После этого братья Годфри записали два альбома с приглашенными вокалистками, но никто и них не задержался в группе надолго.
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В 2009 году в Morcheeba вернулась Скай Эдвардс. Как результат — новые альбомы «Blood Like Lemonade» (2010) и «Head Up High» (2013). Всего на счету у группы восемь альбомов, а девятый они презентуют в Киеве в мае.
В Киев приедет британская трип-хоп группа Morcheeba. Концерт коллектива состоится 21 мая в Международном центре культуры и искусств, где Morcheeba презентует свой новый студийный альбом.
Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.
Как передает ukranews.com, группа была создана в 1996 году братьями Полом и Росом Годфри вместе с вокалисткой Скай Эдвардс. Трио образовалось на самом пике эры трип-хопа и музыканты Morcheeba заняли достойное место в жанре рядом с Massive Attack и Portishead.
Записав четыре альбома, в 2003 году Скай Эдвардс покинула группу и занялась сольной карьерой. После этого братья Годфри записали два альбома с приглашенными вокалистками, но никто и них не задержался в группе надолго.
Читайте также: Стало известно, сколько туристов приедут в Киев на "Евровидение"
В 2009 году в Morcheeba вернулась Скай Эдвардс. Как результат — новые альбомы «Blood Like Lemonade» (2010) и «Head Up High» (2013). Всего на счету у группы восемь альбомов, а девятый они презентуют в Киеве в мае.
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