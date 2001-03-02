На въезде в Киев собралось несколько десятков фур

Из-за непогоды в Киев до сих пор не пропускают грузовики



Так, на въезде в столицу собираются колонны грузовиков. Только на КПП "Варшавка" их собралось около 40, передает



Добавим, что ситуация на подъездах к столице была осложнена целый день. Так на Бориспольской трассе утром были тянучки, а ближе к вечеру авто могли двигаться только в две полосы.



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Напомним, въезд большегрузного транспорта в города Киев, Днепр, Запорожье, Кропивницкий, Николаев, Одесса, Херсон запрещен. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Так, на въезде в столицу собираются колонны грузовиков. Только на КПП "Варшавка" их собралось около 40, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН Добавим, что ситуация на подъездах к столице была осложнена целый день. Так на Бориспольской трассе утром были тянучки, а ближе к вечеру авто могли двигаться только в две полосы.Напомним, въезд большегрузного транспорта в города Киев, Днепр, Запорожье, Кропивницкий, Николаев, Одесса, Херсон запрещен.



