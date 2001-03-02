Раздел: Общество
На въезде в Киев собралось несколько десятков фур
Из-за непогоды в Киев до сих пор не пропускают грузовики
Так, на въезде в столицу собираются колонны грузовиков. Только на КПП "Варшавка" их собралось около 40, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Добавим, что ситуация на подъездах к столице была осложнена целый день. Так на Бориспольской трассе утром были тянучки, а ближе к вечеру авто могли двигаться только в две полосы.
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Напомним, въезд большегрузного транспорта в города Киев, Днепр, Запорожье, Кропивницкий, Николаев, Одесса, Херсон запрещен.
Так, на въезде в столицу собираются колонны грузовиков. Только на КПП "Варшавка" их собралось около 40, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Добавим, что ситуация на подъездах к столице была осложнена целый день. Так на Бориспольской трассе утром были тянучки, а ближе к вечеру авто могли двигаться только в две полосы.
Читайте также: Обязательное взвешивание: соцсети обсуждают весы на въезде в Киев
Напомним, въезд большегрузного транспорта в города Киев, Днепр, Запорожье, Кропивницкий, Николаев, Одесса, Херсон запрещен.
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