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Раздел: Общество  
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На въезде в Киев собралось несколько десятков фур

На въезде в Киев собралось несколько десятков фурИз-за непогоды в Киев до сих пор не пропускают грузовики

Так, на въезде в столицу собираются колонны грузовиков. Только на КПП "Варшавка" их собралось около 40, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Добавим, что ситуация на подъездах к столице была осложнена целый день. Так на Бориспольской трассе утром были тянучки, а ближе к вечеру авто могли двигаться только в две полосы.

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Напомним, въезд большегрузного транспорта в города Киев, Днепр, Запорожье, Кропивницкий, Николаев, Одесса, Херсон запрещен.
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 Теги: Киев, фуры

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Сегодня, 01:27 » Автор: Татьяна Ларина
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