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Раздел: Общество  
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В ООН «ополчились» против сайта Миротворец

В ООН «ополчились» против сайта МиротворецСайт нарушает права человека.

Сайт Миротворец нарушает право на частную жизнь и презумпцию невиновности. Об этом в пятницу, 2 марта заявил заместитель главы Мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека в Украине Бенджамин Моро, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент..

С таким заявлением Моро выступил в ходе дискуссии в Национальном союзе журналистов Украины (НСЖУ) Угрозы свободе слова в Украине.

По его словам, веб-сайт Миротворец, на котором публиковались персональные данные тысяч людей, в том числе медиа-специалистов и активистов неправительственных организаций, называя их сторонниками боевиков и терроризма, нарушает право на частную жизнь и презумпцию невиновности.

"Мы обращались с запросами относительно сайта Миротворец. Мы направили запрос о том, что некоторые банки отказывают в предоставлении кредитов лицам, которые указаны на этом сайте. Мы уже общались с десятками журналистов, информация о которых была опубликована на этом сайте. Как мы уже подчеркивали, такая ситуация является нарушением права на частную жизнь и презумпции невиновности. Там публикуют фото, полные имена, а часто даже адрес, по которому журналисты проживают", - сказал Бенджамин Моро.

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Также в ходе дискуссии замглавы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине выступил со словами поддержки деятельности НСЖУ, которая "направлена ​​на сохранение свободы слова в Украине".
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 Теги: ООН, Миротворец

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Сегодня, 16:02 » Автор: Анна Мартынова
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