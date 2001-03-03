В Киеве снимать сосульки с крыш будут специальные бригады

С сосульками будут бороться 36 бригад.



В связи с потеплением после обильного снегопада и морозов, в Киеве сформировали специальные бригады, которые будут снимать сосульки с крыш домов, передает



"На прошлой неделе были значительные осадки, выпало около 40 см снега. Если мы частично ликвидировали последствия на дорогах и тротуарах, то сейчас возникла новая сложная задача. Снег накопился на кровлях, на навесах сооружений. Тот прогноз, который мы имеем на следующую неделю, говорит о том, что температура будет колебаться с плюса на минус. Есть огромная опасность, что сосульки и лед, падая с крыш, будут нести угрозу здоровью граждан и технике", - сообщил во время пресс-брифинга заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.



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В Киеве уже сформировали 36 специальных бригад. Это 100 человек и 30 автовышек, которые будут расчищать крышу и снимать сосульки по всему городу. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В связи с потеплением после обильного снегопада и морозов, в Киеве сформировали специальные бригады, которые будут снимать сосульки с крыш домов, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua "На прошлой неделе были значительные осадки, выпало около 40 см снега. Если мы частично ликвидировали последствия на дорогах и тротуарах, то сейчас возникла новая сложная задача. Снег накопился на кровлях, на навесах сооружений. Тот прогноз, который мы имеем на следующую неделю, говорит о том, что температура будет колебаться с плюса на минус. Есть огромная опасность, что сосульки и лед, падая с крыш, будут нести угрозу здоровью граждан и технике", - сообщил во время пресс-брифинга заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.В Киеве уже сформировали 36 специальных бригад. Это 100 человек и 30 автовышек, которые будут расчищать крышу и снимать сосульки по всему городу.



