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Раздел: Общество  
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Названы самые рискованные профессии в Украине

Названы самые рискованные профессии в УкраинеПредставители этих профессий чаще всего травмируются на работе.

В 2017 году в перечень самых рискованных профессий в Украине по уровню производственного травматизма попали горнорабочий очистного забоя, водитель автотранспорта и проходчик, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда социального страхования Украины.

Отмечается, что рабочие органы исполнительной дирекции Фонда зарегистрировали 4965 пострадавших на производстве, из них 332 случая оказались смертельными.

В то же время по сравнению с 2016 годом было зафиксировано уменьшение количества смертельно травмированных на 8,8% (32 случая). В то же время, общее количество несчастных случаев на производстве возросло на 4,2% (199 случаев).

Наиболее травмоопасной отраслью экономики является добывающая промышленность и разработка карьеров. Доля несчастных случаев здесь составляет 18,9% (936 человек травмированы, из них 31 – смертельно). Больше всего смертельных случаев зафиксировано в сфере транспорта и логистике – из 487 случаев травматизма 65 оказались смертельными.

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По гендерному принципу уровень травматизма распределяется неравномерно: 74% пострадавших на производстве составляют мужчины (3674 человека) и 26% - женщины (1291 человек). По возрастному распределению наиболее уязвимыми оказались работники в возрасте от 50 до 59 лет (25,6% от общего количества).
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 Теги: работа, профессии

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Сегодня, 16:31 » Автор: Анна Мартынова
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