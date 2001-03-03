Раздел: Общество
Названы самые рискованные профессии в Украине
Представители этих профессий чаще всего травмируются на работе.
В 2017 году в перечень самых рискованных профессий в Украине по уровню производственного травматизма попали горнорабочий очистного забоя, водитель автотранспорта и проходчик, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Об этом сообщили в пресс-службе Фонда социального страхования Украины.
Отмечается, что рабочие органы исполнительной дирекции Фонда зарегистрировали 4965 пострадавших на производстве, из них 332 случая оказались смертельными.
В то же время по сравнению с 2016 годом было зафиксировано уменьшение количества смертельно травмированных на 8,8% (32 случая). В то же время, общее количество несчастных случаев на производстве возросло на 4,2% (199 случаев).
Наиболее травмоопасной отраслью экономики является добывающая промышленность и разработка карьеров. Доля несчастных случаев здесь составляет 18,9% (936 человек травмированы, из них 31 – смертельно). Больше всего смертельных случаев зафиксировано в сфере транспорта и логистике – из 487 случаев травматизма 65 оказались смертельными.
Читайте также: Названы три самые высокооплачиваемые профессии в Украине
По гендерному принципу уровень травматизма распределяется неравномерно: 74% пострадавших на производстве составляют мужчины (3674 человека) и 26% - женщины (1291 человек). По возрастному распределению наиболее уязвимыми оказались работники в возрасте от 50 до 59 лет (25,6% от общего количества).
В 2017 году в перечень самых рискованных профессий в Украине по уровню производственного травматизма попали горнорабочий очистного забоя, водитель автотранспорта и проходчик, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Об этом сообщили в пресс-службе Фонда социального страхования Украины.
Отмечается, что рабочие органы исполнительной дирекции Фонда зарегистрировали 4965 пострадавших на производстве, из них 332 случая оказались смертельными.
В то же время по сравнению с 2016 годом было зафиксировано уменьшение количества смертельно травмированных на 8,8% (32 случая). В то же время, общее количество несчастных случаев на производстве возросло на 4,2% (199 случаев).
Наиболее травмоопасной отраслью экономики является добывающая промышленность и разработка карьеров. Доля несчастных случаев здесь составляет 18,9% (936 человек травмированы, из них 31 – смертельно). Больше всего смертельных случаев зафиксировано в сфере транспорта и логистике – из 487 случаев травматизма 65 оказались смертельными.
Читайте также: Названы три самые высокооплачиваемые профессии в Украине
По гендерному принципу уровень травматизма распределяется неравномерно: 74% пострадавших на производстве составляют мужчины (3674 человека) и 26% - женщины (1291 человек). По возрастному распределению наиболее уязвимыми оказались работники в возрасте от 50 до 59 лет (25,6% от общего количества).
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
46
0
Оставьте свой комментарий