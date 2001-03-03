Раздел: Общество
Киев замер в девятибалльных пробках
"Тянучка" спадет вечером.
Во второй половине дня 6 марта пробки в Киеве достигли 9 баллов. Столицу сковали ДТП и расчистка снега, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
На правом берегу автомобильные заторы образовались по бульвару Шевченко, ул. Владимирской, Крещатику, Пушкинской, Тарасовской, Жилянской, Московской, Коновальца, Сечевых Стрельцов, Бульварно-Кудрявской.
На левом берегу движение свободней. Пробки только в районе Дарницкой площади и на отдельных участках ул. Бориспольской.
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Ожидается, что ситуация на дорогах Киева нормализуется к 20:00.
Во второй половине дня 6 марта пробки в Киеве достигли 9 баллов. Столицу сковали ДТП и расчистка снега, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
На правом берегу автомобильные заторы образовались по бульвару Шевченко, ул. Владимирской, Крещатику, Пушкинской, Тарасовской, Жилянской, Московской, Коновальца, Сечевых Стрельцов, Бульварно-Кудрявской.
На левом берегу движение свободней. Пробки только в районе Дарницкой площади и на отдельных участках ул. Бориспольской.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
Ожидается, что ситуация на дорогах Киева нормализуется к 20:00.
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