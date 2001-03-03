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Раздел: Общество  
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В Киеве появился новый памятник влюбленным

В Киеве появился новый памятник влюбленнымКомпозиция находится в Днепровском районе.

В Днепровском районе Киева появилась новая композиция для влюбленных в виде сердца в руках, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня..

"FOR YOU ..." – новая композиция для всех влюбленных от Евгений Ковшуна, директора КП СЗН Днепровского района, созданная и установленная в парке вдоль ул. А. Малышко. Сердце в руках – это символика, которая олицетворяет собой уважение, любовь и желание", – сообщается на странице КП по СЗН Днепровского района в Facebook.

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Высота композиции составляет 3,35 м, ширина – более 2,5 метра. На ее создание использовано около 7 м³ декоративных камней. Работу изготавливали в течение месяца.

В Киеве появился новый памятник влюбленным
В Киеве появился новый памятник влюбленным
В Киеве появился новый памятник влюбленным
В Киеве появился новый памятник влюбленным
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 Теги: Киев, памятник

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Сегодня, 16:32 » Автор: Анна Мартынова
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