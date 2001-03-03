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Раздел: Общество  
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В киевском метро можно будет рассчитаться стихами Шевченко

В киевском метро можно будет рассчитаться стихами ШевченкоБесплатно проехаться можно будет на двух станциях

9 марта пассажиры столичного метро смогут оплатить проезд в метрополитене стихами Шевченко, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

отмечается, что таким образом ПриватБанк совместно с Киевским метрополитеном решили отметить годовщину рождения великого Кобзаря.

«Тарас Шевченко всю жизнь развивал и популяризировал Украину и украинское силой своих стихов. Банк для тех, кто любит Украину - ПриватБанк добавил к магии слова магию новейших технологий - бесконтактную оплату в метрополитене», - говорится в сообщении.

Оплатить проезд в стихотворной форме можно будет на станциях: «Тараса Шевченко» (с 10:00 до 11:30) и «Майдан Незалежности» (с 12:00 до 14:00).

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Чтобы воспользоваться предложением, нужно будет при входе на станциях продекламировать промоутеру одно из стихотворений Шевченко. В случае если вы не сможете вспомнить строк известных произведений Кобзаря, то вам подарят открытку с поэзией, чтобы вы могли её выучить.
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 Теги: Киев, метро

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Сегодня, 16:09 » Автор: Анна Мартынова
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