В киевском метро можно будет рассчитаться стихами Шевченко

Бесплатно проехаться можно будет на двух станциях



9 марта пассажиры столичного метро смогут оплатить проезд в метрополитене стихами Шевченко, передает



отмечается, что таким образом ПриватБанк совместно с Киевским метрополитеном решили отметить годовщину рождения великого Кобзаря.



«Тарас Шевченко всю жизнь развивал и популяризировал Украину и украинское силой своих стихов. Банк для тех, кто любит Украину - ПриватБанк добавил к магии слова магию новейших технологий - бесконтактную оплату в метрополитене», - говорится в сообщении.



Оплатить проезд в стихотворной форме можно будет на станциях: «Тараса Шевченко» (с 10:00 до 11:30) и «Майдан Незалежности» (с 12:00 до 14:00).



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Чтобы воспользоваться предложением, нужно будет при входе на станциях продекламировать промоутеру одно из стихотворений Шевченко. В случае если вы не сможете вспомнить строк известных произведений Кобзаря, то вам подарят открытку с поэзией, чтобы вы могли её выучить. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter 9 марта пассажиры столичного метро смогут оплатить проезд в метрополитене стихами Шевченко, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии отмечается, что таким образом ПриватБанк совместно с Киевским метрополитеном решили отметить годовщину рождения великого Кобзаря.«Тарас Шевченко всю жизнь развивал и популяризировал Украину и украинское силой своих стихов. Банк для тех, кто любит Украину - ПриватБанк добавил к магии слова магию новейших технологий - бесконтактную оплату в метрополитене», - говорится в сообщении.Оплатить проезд в стихотворной форме можно будет на станциях: «Тараса Шевченко» (с 10:00 до 11:30) и «Майдан Незалежности» (с 12:00 до 14:00).Чтобы воспользоваться предложением, нужно будет при входе на станциях продекламировать промоутеру одно из стихотворений Шевченко. В случае если вы не сможете вспомнить строк известных произведений Кобзаря, то вам подарят открытку с поэзией, чтобы вы могли её выучить.



