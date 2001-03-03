К Киеву хотят присоединить несколько населенных пунктов

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По мнению некоторых политиков, на выборы мэра это решение как раз не распространяется. В частности, народный депутат Украины (внефракционный) Петр Порошенко, комментируя решение Конституционного Суда, высказывает мысль, что к выборам мэра столицы оно отношения не имеет, поскольку на внеочередные выборы мэра Киева не