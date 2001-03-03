Раздел: Общество
К Киеву хотят присоединить несколько населенных пунктов
Все это может случиться уже в следующем году.
Города Бровары, Вишневое, Ирпень, Буча и Борисполь - в перспективе могут присоединить к Киеву. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
Столичной власти такое слияние выгодно, потому что расширяется поле для деятельности застройщиков, которым уже тесно в столице, заявил президент Института реформ и развития Киева Александр Вовченко:
"Для застройщиков появится лакомый кусок для застройки. Но присоединение несет большую опасность вырубки лесов вокруг столицы. В целом же процедура присоединения такова: должны быть решение о слиянии местной власти, Киевсовета и Верховной Рады".
Присоединение городов-спутников в столицу возможно ближе к выборам мэра в 2019 году, прогнозируют эксперты.
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Присоединение городов пойдет на пользу Киеву, говорит советник столичного мэра Дмитрий Белоцерковец:
"Однако слияние возможно не со всеми городами-спутниками. Сейчас решаем, какие из них присоединить, чтобы от этого была польза для всех сторон".
Города Бровары, Вишневое, Ирпень, Буча и Борисполь - в перспективе могут присоединить к Киеву. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
Столичной власти такое слияние выгодно, потому что расширяется поле для деятельности застройщиков, которым уже тесно в столице, заявил президент Института реформ и развития Киева Александр Вовченко:
"Для застройщиков появится лакомый кусок для застройки. Но присоединение несет большую опасность вырубки лесов вокруг столицы. В целом же процедура присоединения такова: должны быть решение о слиянии местной власти, Киевсовета и Верховной Рады".
Присоединение городов-спутников в столицу возможно ближе к выборам мэра в 2019 году, прогнозируют эксперты.
Читайте также:В Украине без света остаются 16 населенных пунктов
Присоединение городов пойдет на пользу Киеву, говорит советник столичного мэра Дмитрий Белоцерковец:
"Однако слияние возможно не со всеми городами-спутниками. Сейчас решаем, какие из них присоединить, чтобы от этого была польза для всех сторон".
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