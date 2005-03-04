Раздел: Общество
В Киеве активисты пришли поддержать российского политзаключенного
Участники акции мирно стояли с плакатами.
9 марта под зданием посольства РФ прошла акция в поддержку политзаключенного Дениса Бахолдина. Ровно год назад парня задержали в России. Он подозревается в участии в «Правом секторе» и в боевых действиях в зоне АТО.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kiev.informator.ua.
На акцию вышли всего пятеро активистов. Некоторые из них являются гражданами России и хотят обратить внимание на беззаконие в российских судах, другие — лично знакомы с Денисом Бахолдином и вышли на улицу с плакатами, чтобы напомнить людям его историю. Об этом Информатор сообщает с места события.
Участники акции мирно стояли с плакатами «Защитникам Украины — волю. Оккупантам — смерть» и «Свободу Денису Бахолдину». В свою очередь за тем, чтобы под посольством не было провокаций, наблюдали более 10 военных. Активисты считают, что обвинения в адрес Бахолдина юридически не обоснованны и ничем не подтверждены. Это уже не первая акция в поддержку активиста. В минувшем году неравнодушные к судьбе Дениса люди уже пытались обратить внимание общественности на его историю.
Читайте также: В Киеве пройдет акция в поддержку российского политзаключенного
Денис Бахолдин — россиянин, который публично выступал против российской агрессии, оккупации части территории Украины, войны и политики властей РФ. Из-за своей позиции он оказался под угрозой уголовного преследования и в конце 2014 эмигрировал в Украину. В марте 2017 года вернулся в Россию, чтобы навестить мать, где его арестовали. Сейчас идет суд. Денису грозит до 6 лет лагерей.
9 марта под зданием посольства РФ прошла акция в поддержку политзаключенного Дениса Бахолдина. Ровно год назад парня задержали в России. Он подозревается в участии в «Правом секторе» и в боевых действиях в зоне АТО.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kiev.informator.ua.
На акцию вышли всего пятеро активистов. Некоторые из них являются гражданами России и хотят обратить внимание на беззаконие в российских судах, другие — лично знакомы с Денисом Бахолдином и вышли на улицу с плакатами, чтобы напомнить людям его историю. Об этом Информатор сообщает с места события.
Участники акции мирно стояли с плакатами «Защитникам Украины — волю. Оккупантам — смерть» и «Свободу Денису Бахолдину». В свою очередь за тем, чтобы под посольством не было провокаций, наблюдали более 10 военных. Активисты считают, что обвинения в адрес Бахолдина юридически не обоснованны и ничем не подтверждены. Это уже не первая акция в поддержку активиста. В минувшем году неравнодушные к судьбе Дениса люди уже пытались обратить внимание общественности на его историю.
Читайте также: В Киеве пройдет акция в поддержку российского политзаключенного
Денис Бахолдин — россиянин, который публично выступал против российской агрессии, оккупации части территории Украины, войны и политики властей РФ. Из-за своей позиции он оказался под угрозой уголовного преследования и в конце 2014 эмигрировал в Украину. В марте 2017 года вернулся в Россию, чтобы навестить мать, где его арестовали. Сейчас идет суд. Денису грозит до 6 лет лагерей.
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