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Раздел: Общество  
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В Киеве активисты пришли поддержать российского политзаключенного

В Киеве активисты пришли поддержать российского политзаключенногоУчастники акции мирно стояли с плакатами.

9 марта под зданием посольства РФ прошла акция в поддержку политзаключенного Дениса Бахолдина. Ровно год назад парня задержали в России. Он подозревается в участии в «Правом секторе» и в боевых действиях в зоне АТО.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kiev.informator.ua.

На акцию вышли всего пятеро активистов. Некоторые из них являются гражданами России и хотят обратить внимание на беззаконие в российских судах, другие — лично знакомы с Денисом Бахолдином и вышли на улицу с плакатами, чтобы напомнить людям его историю. Об этом Информатор сообщает с места события.

Участники акции мирно стояли с плакатами «Защитникам Украины — волю. Оккупантам — смерть» и «Свободу Денису Бахолдину». В свою очередь за тем, чтобы под посольством не было провокаций, наблюдали более 10 военных. Активисты считают, что обвинения в адрес Бахолдина юридически не обоснованны и ничем не подтверждены. Это уже не первая акция в поддержку активиста. В минувшем году неравнодушные к судьбе Дениса люди уже пытались обратить внимание общественности на его историю.

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Денис Бахолдин — россиянин, который публично выступал против российской агрессии, оккупации части территории Украины, войны и политики властей РФ. Из-за своей позиции он оказался под угрозой уголовного преследования и в конце 2014 эмигрировал в Украину. В марте 2017 года вернулся в Россию, чтобы навестить мать, где его арестовали. Сейчас идет суд. Денису грозит до 6 лет лагерей.
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Сегодня, 18:53 » Автор: Едгар Букмирза
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