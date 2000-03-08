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Раздел: Общество  
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На Прикарпатье нашли киевлянина, пропавшего несколько дней назад

На Прикарпатье нашли киевлянина, пропавшего несколько дней назадПарень изменил маршрут и не вернулся домой.

Найдено туриста из Киева, который должен был вернуться домой еще 9 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ГосЧС в Ивано-Франковской области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Как отмечалось ранее, 7 марта группа туристов отправилась по маршруту в направлении горы Говерла, однако около 10:00 часов они разделились: 3 человека пошли в сторону горы Говерла, а житель Киева, 1990 г.р. изменил маршрут движения и пошел в сторону горы Ушастый Камень, вблизи села Дземброня Верховинского района. Телефонная связь с туристом пропала, возвращение домой планировалось 9 марта, однако он не вернулся.

10 марта в 08:00 начато проведение поисково-спасательных работ, к которым было привлечено 17 спасателей на 3 единицах техники. Создано 4 поисковые группы, которыми обследована территория в районе гор Ушастый Камень, Смотрич и Поп Иван, полонины Чуфрова, Смотрич, Погорилец.

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Сегодня к поискам были привлечены 11 спасателей на единицы техники. Как сообщили в ГосЧС, сегодня в 11:40 туриста найдено в районе долины Шешорской. Состояние мужчины удовлетворительное.
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 Теги: Прикарпатье, Киев, пропавшие без вести

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Сегодня, 16:03 » Автор: Татьяна Шедько
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