На Прикарпатье нашли киевлянина, пропавшего несколько дней назад

Парень изменил маршрут и не вернулся домой.



Найдено туриста из Киева, который должен был вернуться домой еще 9 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ГосЧС в Ивано-Франковской области, пишет



Как отмечалось ранее, 7 марта группа туристов отправилась по маршруту в направлении горы Говерла, однако около 10:00 часов они разделились: 3 человека пошли в сторону горы Говерла, а житель Киева, 1990 г.р. изменил маршрут движения и пошел в сторону горы Ушастый Камень, вблизи села Дземброня Верховинского района. Телефонная связь с туристом пропала, возвращение домой планировалось 9 марта, однако он не вернулся.



10 марта в 08:00 начато проведение поисково-спасательных работ, к которым было привлечено 17 спасателей на 3 единицах техники. Создано 4 поисковые группы, которыми обследована территория в районе гор Ушастый Камень, Смотрич и Поп Иван, полонины Чуфрова, Смотрич, Погорилец.



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Сегодня к поискам были привлечены 11 спасателей на единицы техники. Как сообщили в ГосЧС, сегодня в 11:40 туриста найдено в районе долины Шешорской. Состояние мужчины удовлетворительное. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Найдено туриста из Киева, который должен был вернуться домой еще 9 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ГосЧС в Ивано-Франковской области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНН Как отмечалось ранее, 7 марта группа туристов отправилась по маршруту в направлении горы Говерла, однако около 10:00 часов они разделились: 3 человека пошли в сторону горы Говерла, а житель Киева, 1990 г.р. изменил маршрут движения и пошел в сторону горы Ушастый Камень, вблизи села Дземброня Верховинского района. Телефонная связь с туристом пропала, возвращение домой планировалось 9 марта, однако он не вернулся.10 марта в 08:00 начато проведение поисково-спасательных работ, к которым было привлечено 17 спасателей на 3 единицах техники. Создано 4 поисковые группы, которыми обследована территория в районе гор Ушастый Камень, Смотрич и Поп Иван, полонины Чуфрова, Смотрич, Погорилец.Сегодня к поискам были привлечены 11 спасателей на единицы техники. Как сообщили в ГосЧС, сегодня в 11:40 туриста найдено в районе долины Шешорской. Состояние мужчины удовлетворительное.



