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Раздел: Общество  
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В Киеве ребенок установил новый "роликовый" рекорд

В Киеве ребенок установил новый "роликовый" рекордДевочка регулярно катается на роликах.

В воскресенье, 11 марта, в одном из столичных ТРЦ был зарегистрирован национальный спортивный рекорд. В номинации «Самый маленький в Украине ребенок-роллер» победила девочка, которой всего 1, 4 года. Ее достижение занесено в в Национальный реестр рекордов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kiev.informator.ua.

Мероприятие проходило на роллердроме в торгово-развлекательном центре «Dream town». Рекордсменкой стала киевлянка Оливия Шпитко. В свои неполные полтора годика Оливия катается на роликах лучше, чем многие взрослые. Об этом Информатор сообщает с места события.

Оливия Шпитко катается на роликах с первого года своей жизни. Тогда вес ее роликов превышал собственный вес. Даже сейчас шлем самого маленького размера периодически спадает. Тренировочный график маленькой киевлянки ничем не отличается от взрослых спортсменов. Пять раз в неделю Оливия проводит больше часа на роллердроме. Эту спортсменку с соской во рту и в памперсе знают все работники роллердрома. В глазах окружающих она уже маленький герой.

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До сих пор самой маленькой рекордсменкой была киевлянка Варвара Медведь возрасте 1 год 7 месяцев, которая зарегистрировала рекорд в этой же номинации. Интересно, что Оливия Шпитко признана на данный момент также и молодой рекордсменкой, зарегистрированной за всю историю Национального Реестра Рекордов Украины.
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 Теги: Киев, ребенок, рекорд, ролики

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Сегодня, 20:53 » Автор: Едгар Букмирза
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