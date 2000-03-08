Раздел: Общество
На Киевщине из-за таяния снега затопило дом
С последствиями боролись спасатели.
В Киево-Святошинском районе из-за таяния снега подтапливает дома, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Как сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение о необходимости оказания помощи по откачке воды в с. Белогородка.
На место вызова были направлены спасатели 62-й пожарно-спасательной части г. Вишневое.
Установлено, что в результате таяния снега было затоплено подвальное помещение и прилегающая территория многоэтажного жилого дома.
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Спасатели провели аварийные работы по откачке воды.
В Киево-Святошинском районе из-за таяния снега подтапливает дома, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Как сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение о необходимости оказания помощи по откачке воды в с. Белогородка.
На место вызова были направлены спасатели 62-й пожарно-спасательной части г. Вишневое.
Установлено, что в результате таяния снега было затоплено подвальное помещение и прилегающая территория многоэтажного жилого дома.
Читайте также: В Киеве из-за прорыва трубы затопило улицу
Спасатели провели аварийные работы по откачке воды.
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