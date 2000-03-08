» » На Киевщине из-за таяния снега затопило дом
Раздел: Общество  
0

На Киевщине из-за таяния снега затопило дом

На Киевщине из-за таяния снега затопило домС последствиями боролись спасатели.

В Киево-Святошинском районе из-за таяния снега подтапливает дома, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

Как сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение о необходимости оказания помощи по откачке воды в с. Белогородка.

На место вызова были направлены спасатели 62-й пожарно-спасательной части г. Вишневое.

Установлено, что в результате таяния снега было затоплено подвальное помещение и прилегающая территория многоэтажного жилого дома.

Читайте также: В Киеве из-за прорыва трубы затопило улицу

Спасатели провели аварийные работы по откачке воды.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киевщина, снег

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:22 » Автор: Анна Мартынова
     1419
     0

Похожие новости по теме

В Киеве автобусы изменили маршрут из-за прорыва трубы В Киеве автобусы изменили маршрут из-за прорыва трубы

Людей просят учитывать изменения.

В Киеве из-за прорыва трубы затопило улицу В Киеве из-за прорыва трубы затопило улицу

Ликвидировать последствия ЧП сложно из-за снега.

В Киеве популярный магазин затопило кипятком В Киеве популярный магазин затопило кипятком

В результате прорыва теплотрассы пострадали люди.

В Николаевской области спасатели освобождали людей из трехметровых снеговых заносов В Николаевской области спасатели освобождали людей из трехметровых снеговых заносов

Спасатели в Николаевской области освободили 15 человек из трехметровых сугробов снега.

Улицу в Киеве затопило кипятком Улицу в Киеве затопило кипятком

ЧП произошло в Святошинском районе Киева.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх